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Xabi Alonso meminta para pemain Chelsea memadukan semangat yang membara dengan ketenangan menjelang derby London pertamanya melawan Tottenham. Pelatih asal Spanyol itu mengesampingkan catatan masa lalu dan menegaskan bahwa skuadnya harus bermain dengan cerdas dan sepenuh hati di Stamford Bridge.

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Alonso bersiap merasakan sengitnya derbi London untuk pertama kalinya

Pelatih kepala Chelsea Xabi Alonso akan merasakan sengitnya rivalitas antara Chelsea dan Tottenham Hotspur untuk pertama kalinya pada Sabtu malam. Chelsea menghadapi laga ini dengan performa bagus di kompetisi domestik setelah mencetak tujuh gol dalam kemenangan terbaru atas Bournemouth dan Everton.

Meski Chelsea memiliki rekor impresif dengan hanya satu kekalahan kandang dari Tottenham dalam 41 pertandingan di semua kompetisi, Alonso menegaskan statistik masa lalu tidak berarti apa-apa.

“Pekan lalu, Anda bertanya kepada saya tentang catatan lain yang kami pecahkan. Itu tidak berarti apa-apa,” kata Alonso. “Kami harus kembali membuktikan bahwa kami bisa melanjutkan tren itu.”

Pelatih tuntut perpaduan semangat dan kendali emosi

Menyoroti atmosfer yang diperkirakan akan bergemuruh di Stamford Bridge, Alonso meminta skuadnya memanfaatkan energi penonton tanpa kehilangan ketenangan. “Setiap derbi itu istimewa. Anda merasakan energinya, Anda merasakan antusiasme dari tribune,” ujar Alonso.

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“Kami harus memiliki mentalitas yang tepat untuk itu. Kami juga harus mampu mengendalikan emosi, karena derbi selalu penuh gairah.”

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“Bermain sepakbola dengan sepenuh hati, itulah yang kami inginkan,” tegas sang pelatih.

Duel lini tengah dan pengelolaan skuad jadi kunci bagi Alonso

Alonso menyoroti duel lini tengah sebagai aspek taktik yang menentukan dan memuji kejelasan prinsip permainan Roberto De Zerbi di Tottenham. “Lini tengah adalah bagian penting dalam pertandingan,” kata Alonso. “Kami membutuhkan penampilan yang sangat komplet, dalam menyerang, bertahan, dan dari segi mentalitas.”

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Menanggapi rotasi pemain dalam skuadnya, Alonso menambahkan: “Setiap kali mendapat kesempatan, kalian harus menunjukkan bahwa kalian layak mendapatkannya.”

“Mereka berlatih dengan baik... Saya yakin siapa pun yang harus bermain akan siap.”

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Pekan penuh tantangan menanti Chelsea

Derbi London ini mengawali pekan yang berat bagi tim Alonso, yang juga akan menghadapi Liverpool dan Manchester United dalam laga-laga besar.

“Hal seperti ini terjadi di Premier League... pekan ini akan ada tiga pertandingan besar melawan klub-klub papan atas,” pungkas Alonso.

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Chelsea menjamu Tottenham di Stamford Bridge pada Sabtu pukul 17.30 BST.