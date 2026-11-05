Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap kisah di balik keputusan Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr, untuk pensiun dari sepak bola internasional bersama timnas Portugal.

Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, mengumumkan pensiunnya dari level internasional dalam sebuah kejutan besar, setelah sebelumnya ia menegaskan keinginannya untuk terus bermain.

Surat kabar "A Bola" mengetahui bahwa Cristiano Ronaldo telah memberi tahu Pedro Proença, presiden Federasi Portugal, bahwa ia akan mengumumkan pensiunnya dari timnas melalui media sosial, namun mantan kapten Portugal itu tidak berbicara dengan pelatih Jorge Jesus mengenai hal ini.

Cristiano Ronaldo memutuskan untuk mengumumkan pensiunnya dari sepak bola internasional sehari sebelum pelatih mengumumkan daftar skuad timnas, karena ia tahu bahwa dirinya akan dipanggil oleh Jorge Jesus untuk dua laga UEFA Nations League.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Jesus baru-baru ini membela Cristiano dengan menegaskan bahwa ia memberikan nilai tambah yang besar bagi timnas, dan bahwa ia tidak akan meninggalkan pemain bernomor punggung 7 itu, di mana ia akan memasukkannya ke dalam daftar yang akan diumumkan besok, Jumat.

Cristiano Ronaldo mengetahui hal itu, dan karena ia tidak ingin kembali ke timnas Portugal di bawah kepemimpinan pelatih Jorge Jesus, ia memutuskan untuk mengumumkan pengunduran dirinya sehari sebelum pengumuman daftar skuad agar sang pelatih tidak memanggilnya, demi menggagalkan upaya serius sang pelatih untuk mengembalikan Sang Don ke timnasnya. Namun, semua ini terjadi tanpa adanya pembicaraan apa pun di antara keduanya.

Cristiano dan Jorge Jesus tidak berbicara sejak pagi hari Rabu 30 September, hari di mana Ronaldo meninggalkan kamp latihan timnas Portugal.

Ronaldo, Jesus, dan Proença bertemu pada pagi itu, dan itu adalah percakapan terakhir antara sang pemain dan sang pelatih. Sejak saat itu, tidak ada percakapan lain yang dilakukan, hal yang membuat pelatih timnas terkejut dengan keputusan pensiun tersebut.

Baik Jorge Jesus maupun Pedro Proença tidak menginginkan langkah ini terjadi dengan cara seperti ini, namun keduanya tidak mampu membujuk Cristiano Ronaldo untuk mengurungkan keputusannya.