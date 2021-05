Gagal Penalti Panenka Tunda Manchester City Juara, Sergio Aguero Minta Maaf

Striker Manchester City Sergio Aguero meminta maaf kepada para penggemar setelah gagal mencetak gol penalti kontra Chelsea Sabtu (8/5) WIB.

Aguero melakukan penalti gaya Panenka dengan buruk, membuat tendangan bolanya diterima begitu saja oleh kiper Chelsea Edouard Mendy.

Legenda City itu tak biasanya melempem di depan gawang, namun bicara tentang penalti, ini memang musim yang buruk bagi The Citizen. Kegagalan Aguero terbukti krusial karena City harus menunda pesta juara setelah kalah 1-2 dari armada Thomas Tuchel.

Pelatih City Pep Guardiola enggan mengkritik penyerangnya pasca pertandingan, namun Aguero membuat cuitan permintaan maaf di Twitter.

"Saya hendak meminta maaf kepada rekan setim saya, staff, dan penggemar karena gagal mencetak penalti itu," tulis Aguero. "Itu keputusan yang buruk dan saya bertanggung jawab sepenuhnya."

Panenka memalukan Aguero adalah penalti keempat yang gagal dikonversikan oleh City di Liga Primer musim ini.

Selain Aguero, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, dan Raheem Sterling telah mendahuluinya gagal mencetak gol dari titik putih.

4 - Manchester City have failed to score more penalties than any other side in the Premier League this season. They're the first side to miss 4+ penalties in consecutive Premier League campaigns since Tottenham Hotspur in 1993-94/1994-95. Bewildered. #MCICHE