Ousmane Dembele menuai kritik luas setelah penampilan mengecewakannya dalam hasil imbang 1-1 Prancis melawan Italia, di saat ia diandalkan untuk menutupi absennya Kylian Mbappe, setelah Zinedine Zidane memutuskan menurunkannya di posisi penyerang murni.

Dembele, yang dinobatkan sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or 2025, tidak menunjukkan level yang diharapkan darinya, karena terlihat kurang berbahaya di hadapan lini pertahanan Italia dan kehilangan akurasi di sepertiga akhir lapangan. Ia juga menyia-nyiakan peluang matang setelah turun minum ketika Gianluigi Donnarumma menepis tembakannya.

Keterlibatan bintang Paris Saint-Germain itu dalam pertandingan tersebut memicu perdebatan luas, terutama di tengah perbedaan yang jelas antara level penampilannya bersama klubnya dan apa yang ia tunjukkan dengan kostum timnas Prancis.

Sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato", surat kabar "L'Equipe" memberikan Dembele penilaian rendah yakni 3 dari 10, sementara ia mendapat 4 dari 10 menurut "Le Parisien".

Media Prancis menyoroti hilangnya ketajaman yang dibutuhkan dan pengaruhnya yang terbatas meski ia berupaya menekan lawan, dengan menilai bahwa penampilannya tidak sepadan dengan statusnya setelah penobatannya meraih Ballon d'Or dan harapan akan transformasinya menjadi salah satu elemen ofensif paling menonjol di generasi baru timnas Prancis.

Adapun situs "FM" lebih bersikap longgar dan memberinya 5 dari 10, dengan catatan bahwa diharapkan ada lebih banyak lagi dari pemain yang memiliki kemampuan seperti dia.

Kritik tajam untuk Dembele

Dave Appadoo, saat tampil di saluran "La Chaîne L'Équipe", melontarkan kritik langsung kepada Dembele, dan berkata: "Selamat malam Ousmane, aku punya dua patah kata yang ingin kusampaikan padamu. Kau adalah peraih Ballon d'Or, tapi itu adalah Ballon d'Or di Paris. Ada perbedaan yang sangat besar antara apa yang kau tunjukkan bersama Paris dan apa yang terus-menerus tidak kau tunjukkan bersama timnas Prancis."

Ia menambahkan: "Kami merasa kau tidak mampu menegaskan dirimu di timnas ini. Kondisinya ideal di tengah absennya Kylian, apalagi Zidane menempatkanmu di posisi terbaik, sebagai ujung tombak. Kau kembali ke kesalahan-kesalahan teknis lamamu, dan ketidakmampuanmu menempatkan tembakanmu di antara kedua tiang gawang. Semua orang berharap banyak darimu, dan sekarang giliranmu, Ousmane."

Kritik ini kembali mengangkat ke permukaan pertanyaan yang terus muncul seputar penyebab perbedaan pengaruh Dembele antara Paris Saint-Germain dan timnas Prancis, di tengah sulitnya ia tampil dengan level yang sama bersama Les Bleus.

Sebaliknya, Zidane menolak melontarkan kritik keras kepada pemainnya seusai pertandingan, dengan menegaskan bahwa ia tidak punya banyak hal untuk disalahkan padanya, sembari di saat yang sama mengakui bahwa Dembele sebenarnya bisa menampilkan level yang lebih baik.

Dembele akan memiliki kesempatan untuk menjawab kritik ini ketika Prancis menghadapi timnas Belgia, Senin, di tengah tekanan yang semakin meningkat kepadanya untuk membuktikan bahwa penampilan mengecewakannya melawan Italia bukanlah indikasi dari levelnya bersama timnas di bawah kepemimpinan Zidane.