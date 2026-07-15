Gagal dan nilai rendah... Penilaian yang sangat buruk terhadap wasit dalam pertandingan Spanyol melawan Prancis

Wasit asal El Salvador, Ivan Barton, mendapat kritik tajam setelah memimpin pertandingan antara Prancis dan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026, menyusul penilaian rendah yang diterimanya dari jaringan "Archivo Var" asal Spanyol yang berspesialisasi dalam menganalisis keputusan wasit.

Tim nasional Spanyol lolos ke final Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan yang pantas atas Prancis dengan skor 2-0 dalam pertandingan semifinal tersebut. "La Roja" mendominasi jalannya pertandingan, dan berhasil memastikan tiket ke final berkat dua gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro, serta akan bertanding melawan pemenang antara Argentina dan Inggris untuk memperebutkan gelar juara dunia.

Melalui situs resminya, jaringan tersebut hanya memberikan Barton nilai 3,5 dari 10, dengan pertimbangan bahwa ia gagal menyesuaikan diri dengan level pertandingan sebesar ini, sehingga mendapat “nilai gagal” atas penampilannya dalam laga tersebut.

Jaringan tersebut mengatakan bahwa penampilan wasit tersebut tidak mengejutkan, mengingat performa lemahnya sepanjang turnamen, dan menegaskan bahwa kejutan sesungguhnya justru terletak pada keputusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang menugaskannya untuk memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia.

Jaringan tersebut mencatat bahwa Barton menampilkan babak pertama yang “sangat lemah”, menjelaskan bahwa satu-satunya keputusan yang tepat yang ia ambil selama periode tersebut adalah memberikan tendangan penalti yang jelas atas pelanggaran yang dilakukan Lucas Deny terhadap Lamine Yamal.

Ia menambahkan bahwa wasit tersebut kemudian melakukan beberapa kesalahan penilaian, sambil menyoroti bahwa asistennya terpaksa memperbaiki salah satu keputusannya selama pertandingan, yang menurutnya mencerminkan kurangnya konsistensi dalam memimpin pertandingan.

“Archivo Far” menutup evaluasinya dengan menegaskan bahwa “eksperimen FIFA tidak berhasil”, dan menilai bahwa menugaskan pertandingan sebesar ini kepada Barton bukanlah keputusan yang tepat, sehingga wasit asal El Salvador tersebut menjadi salah satu wasit di turnamen ini yang paling banyak mendapat kritik setelah berakhirnya babak semifinal.

Baca juga:

Pérez menyelamatkan Real Madrid dari aib bersejarah... Akankah kisahnya berlanjut?