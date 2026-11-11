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Di saat Raphinha menuai kritik tajam dari sejumlah kalangan di dalam timnas Brasil, rekan setimnya, Gabriel Magalhaes, tampil membelanya dengan tegas dan meluruskan persoalan, menegaskan bahwa bintang Barcelona itu datang ke timnas bukan untuk beristirahat, melainkan untuk belajar dan berjuang, serta bahwa apa yang ia ucapkan telah disalahpahami sepenuhnya.

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Dalam sebuah konferensi pers selama pemusatan latihan timnas Brasil di Singapura, tempat tim menjalani dua laga persahabatan, bek tengah Arsenal (28 tahun) itu terpaksa menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai waktu bermain yang diminta Raphinha kepada pelatih Carlo Ancelotti untuk menghindari cedera.

Raphinha sebelumnya memicu kontroversi lewat pernyataannya pada hari perpanjangan kontraknya dengan Barcelona hingga tahun 2030, ketika ia berkata: "Pelatih timnas tahu bagaimana mengatur waktu bermain saya, kami telah berbicara, dan dia tahu bahwa saya belum sepenuhnya bugar secara fisik, saya meminta para suporter Barcelona untuk tidak khawatir soal ini."

Penyerang Barcelona itu merujuk pada kekhawatiran yang berkembang di dalam klub akibat seringnya cedera berulang yang dialaminya seusai pertandingan di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti, sebuah situasi yang menuntut kajian terhadap penyebabnya, serta upaya menemukan solusi yang melindungi pemain dari kelelahan yang terus-menerus.

"Mereka salah paham"

Pernyataan Raphinha membuka pintu bagi berbagai tafsiran, dan sebagian orang mengira bahwa ia meminta istirahat dengan mengorbankan timnas, hal yang sepenuhnya ditolak Gabriel.

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Gabriel, yang juga pernah mengalami cedera saat membela Brasil di masa lalu, mengatakan bahwa ia sama sekali tidak meragukan komitmen Raphinha terhadap timnas Brasil, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

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Ia menambahkan: "Kami adalah pemain level tinggi, dan satu-satunya keinginan kami adalah bermain, saya rasa banyak orang salah memahami apa yang dikatakan Raphinha, kami manusia dan terkadang kami membutuhkan istirahat, bahkan secara mental, di Eropa kami bermain setiap dua atau tiga hari, dan ada banyak pertandingan."

Ia melanjutkan: "Ketika kami bergabung dengan timnas, kami ingin memanfaatkan waktu kami di sini sebaik mungkin dan belajar, tetapi banyak orang salah memahami sejumlah pernyataan, dan itulah yang terjadi pada Raphinha, di dalam tim, kami tidak menangkap dari ucapannya bahwa ia datang untuk beristirahat atau hal semacam itu, kami tahu betul dedikasinya terhadap timnas, komitmennya teladan, dan ia adalah pemain teladan bagi kami."

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Teladan yang patut diikuti

Dengan kata-kata tersebut, Gabriel mengakhiri kontroversi, menegaskan bahwa Raphinha dianggap sebagai teladan yang patut diikuti di dalam ruang ganti, baik dari segi komitmen, profesionalisme, maupun keinginan untuk belajar.

Ia menjelaskan bahwa para pemain di Eropa mengalami tekanan yang luar biasa, bermain setiap dua atau tiga hari, serta berpindah-pindah di antara berbagai kompetisi, hal yang membuat pembicaraan mengenai pengaturan waktu bermain menjadi sesuatu yang wajar dan perlu, bukan bentuk menghindar dari tanggung jawab.

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Ia menambahkan bahwa timnas Brasil tahu betul nilai Raphinha, bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai sosok pemimpin di dalam grup, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, bahkan ketika tidak dalam kondisi fisik yang sepenuhnya prima.

Persiapan menuju Copa America

Gabriel juga berbicara tentang kondisi tim saat ini, di mana mereka menjalani dua laga persahabatan di Singapura: pada hari Sabtu melawan negara tuan rumah, dan pada 17 November melawan Jepang.

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Bek Arsenal itu berkata: "Kami tahu betapa sulitnya memenangi gelar, tetapi kami harus mempersiapkan diri dengan baik, menang di setiap pertandingan, dan siap untuk turnamen Copa America."

Gabriel memandang bahwa laga-laga persahabatan ini merupakan kesempatan penting bagi pelatih Ancelotti untuk mencoba sejumlah gagasan, memberi kesempatan kepada para pemain baru, dan membangun tim yang mampu bersaing memperebutkan gelar benua.

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Dengan pembelaan yang kuat ini, Gabriel membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar bek yang tangguh di Arsenal, tetapi juga rekan setia di dalam timnas, yang tahu bagaimana melindungi rekan-rekannya ketika reputasi mereka dirusak, serta menegaskan bahwa kesatuan timnas Brasil lebih kuat daripada tafsiran keliru apa pun atas sebuah pernyataan yang terlontar sekilas.