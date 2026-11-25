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Meski mencetak satu gol dan berkontribusi dalam kemenangan besar Barcelona atas Sabah, Gabriel Jesus justru melontarkan pernyataan jujur seusai laga yang sama sekali berbeda dari nada perayaan. Ia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya serta sulitnya menjalani peran sebagai pemain pengganti yang menanti kesempatan di tim yang bertabur bintang.

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Barca menggilas tim asal Azerbaijan tersebut dengan skor 4-1 dalam laga yang digelar di Baku pada matchday kelima fase grup Liga Champions. Laga ini merupakan perjalanan tandang terjauh Blaugrana di Eropa musim ini. Anthony Gordon, Adeyemi, dan Jesus memanfaatkan kesempatan yang diberikan Hans Flick dengan mencetak gol dan membawa tim meraih kemenangan.

Dalam pernyataannya kepada media seusai laga, yang dikutip media Spanyol "Mundo Deportivo", penyerang asal Brasil itu mengatakan: "Liga Champions selalu sulit, terutama melawan tim-tim seperti ini, yang selalu tampil lebih bersemangat saat menghadapi Barcelona. Bermain di sini tidak mudah."

Ia menambahkan bahwa banyaknya rotasi yang dilakukan Flick untuk memberi kesempatan kepada para pemain yang jarang tampil membuat situasi menjadi lebih sulit bagi semua pihak. Jesus menegaskan bahwa dirinya termasuk salah satu pemain tersebut karena tidak bermain dalam beberapa laga terakhir. "Dengan banyaknya perubahan dan adanya pemain yang tidak bermain secara reguler, semuanya menjadi sulit bagi semua orang. Kami menang, dan saya sangat senang dengan gol saya, tetapi saya tidak sepenuhnya puas dengan penampilan saya," tegasnya.

Jesus menjelaskan bahwa Barcelona kesulitan di awal laga, dan semua pemain sulit beradaptasi ketika kondisi fisik mereka tidak sepenuhnya prima. "Ketika Anda bermain bersama pemain yang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, mencari solusi di dalam pertandingan menjadi lebih sulit. Situasinya lebih rumit di awal, tetapi kami sangat menghormati mereka. Kami mendapatkan banyak peluang, dan itu bagian dari permainan," ujarnya.

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Meski tidak puas dengan penampilannya, penyerang Barcelona itu menunjukkan pemahaman yang besar atas posisinya di dalam tim. Ia menegaskan bahwa dirinya tahu perannya berbeda dan berusaha beradaptasi serta menunggu dengan sabar.

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"Kami berada di Barcelona untuk meningkatkan performa tim. Secara pribadi, saya memahami situasi saya dan berusaha beradaptasi. Berlatih tanpa bermain itu sulit, meskipun sebagian orang berpikir sebaliknya. Saya selalu ingin bermain, tetapi Rafa sedang berada di performa puncaknya dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya perlu menunggu kesempatan saya," tegasnya.

Ia melanjutkan: "Ini peran yang sangat penting karena saya selalu ingin mencetak gol. Saya adalah penyerang nomor 9 Barcelona, dan meskipun saya tahu peran saya berbeda, saya ingin terus mendapatkan kesempatan dan menit bermain yang cukup untuk bisa tampil baik. Mungkin hari ini saya tidak dalam kondisi terbaik, tetapi saya berhasil mencetak gol."

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Ia menutup pernyataannya dengan berbicara tentang perannya sebagai penyerang murni: "Saya penyerang murni dan selalu senang mencetak gol, dan saya berharap bisa terus mengasah hal itu. Inilah hidup, inilah sepak bola."

Pernyataan Jesus menegaskan bahwa persaingan di Barcelona kini sangat ketat. Setiap pemain, bahkan ketika mencetak gol, selalu menginginkan lebih dan ingin membuktikan bahwa dirinya layak mendapat tempat utama dalam susunan pemain Flick, pada musim ketika tim asal Catalunya itu tampak bertekad melangkah jauh di Liga Champions.