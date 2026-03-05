FUT di EA Sports FC 26: Perubahan, pembaruan, dan semua yang perlu Anda ketahui

EA Sports FC 26 diperkirakan akan menghadirkan pembaruan besar-besaran pada mode Ultimate Team (FUT) yang ikonik, sesuai dengan masukan pemain dan ekspektasi modern.

Mulai dari penyesuaian gameplay hingga acara yang dirancang ulang dan sistem progres yang lebih cerdas, FUT diharapkan menawarkan pengalaman yang lebih mendalam, responsif, dan adil. Di sini, GOAL mengulas apa yang ditawarkan FUT, serta pembaruan terbaru FUT dari FC 26.

Permainan kompetitif: lebih cepat, lebih tajam, dan lebih responsif

Dalam FC 26, mode FUT beroperasi secara eksklusif di bawah pengaturan gameplay kompetitif, yang telah disesuaikan secara optimal untuk lingkungan online.

Hal ini memastikan responsivitas yang lebih baik, konsistensi yang lebih tinggi, dan kontrol yang lebih ketat selama pertandingan, sesuai dengan harapan pemain kompetitif di Rivals, Champions, dan Live Events.

Acara Langsung, Turnamen & Gauntlet

Live Events dibangun di atas dasar yang telah ditetapkan oleh Friendlies, menawarkan pertandingan kompetitif dengan aturan kustom, persyaratan masuk unik, dan tujuan khusus. Mereka diakses melalui Event Hub baru, yang mempermudah pelacakan hadiah dan pengaturan pertandingan.

Friendlies sendiri disederhanakan, berfokus pada Pertandingan Klasik, sementara opsi Online Play dan House Rules dihapus.

Turnamen kembali dalam format knockout, muncul pada momen-momen kunci dan menawarkan hadiah eksklusif yang disesuaikan dengan aturan tim unik.

Gauntlets, tantangan baru dalam membangun tim, menugaskan pemain untuk menggunakan tim yang sepenuhnya berbeda dalam hingga lima pertandingan. Meskipun tidak ada eliminasi, memenangkan lebih banyak pertandingan akan memberikan hadiah yang lebih tinggi. Ultimate Gauntlet memulai fitur ini dengan tiga putaran, diluncurkan setiap dua minggu.

Rivals & Champions diperbarui

Mode Rivals mengalami penyesuaian yang cermat untuk meningkatkan keterlibatan. Bounties memperkenalkan tantangan acak selama pertandingan (seperti mencetak gol pertama atau menjaga gawang tetap bersih), memberikan hadiah bonus bahkan jika Anda kalah dalam pertandingan.

Untuk mengurangi kelelahan dalam progres, FUT menambahkan Limited Checkpoints, yang memungkinkan pemain turun divisi setelah kekalahan, mengurangi stagnasi.

Mode Champions menghilangkan Playoffs tradisional - kualifikasi kini langsung melalui performa di Rivals. Tingkatan baru, Challengers, membuka akses ke kompetisi akhir pekan untuk lebih banyak pemain, dengan hadiah eksklusif tetap berada di tingkatan Champions.

Hasil pertandingan yang lebih baik & hukuman yang lebih adil

EA memperkenalkan sistem untuk membuat hasil pertandingan lebih adil. Dalam situasi tertentu - seperti ketika lawan keluar atau terputus saat pertandingan imbang - pemain mungkin diberi kemenangan, dengan syarat dan batasan harian tertentu.

Di FUT Rush, penundaan pencocokan pertandingan baru akan diterapkan pada pemain yang sering keluar dari pertandingan terlalu dini, untuk mencegah perilaku mengganggu dan menjaga keseimbangan kompetisi.

Evolusi, penumpukan kosmetik, dan opsi penjaga gawang

Evolusi berkembang di FC 26 dengan fleksibilitas yang lebih besar. Kini, Evolusi yang dapat diulang dan Evolusi khusus kiper didukung.

Peningkatan kosmetik dapat ditumpuk tanpa menggantikan gaya yang sudah ada, sehingga penampilan unik pemain tetap terjaga meskipun efek rarity atau badge berubah.

Menu permainan dan hub baru

Navigasi FUT terasa lebih lancar dari sebelumnya. Menu Bermain yang dirancang ulang mengorganisir pengalaman Anda ke dalam kategori intuitif seperti “Untuk Anda,” “Lanjutkan Bermain,” dan “Yang Akan Datang.”

Ini memberikan akses langsung ke Acara Langsung, persyaratannya, dan pelacakan hadiah real-time.

Integrasi FC Pro & akses pasar yang terkontrol

Untuk pertama kalinya, FUT terintegrasi langsung dengan FC Pro, memungkinkan pemain Division Rivals mendaftar untuk kompetisi Pro, bersaing di papan peringkat regional, dan lolos ke turnamen tingkat Pro seperti FC Pro Open di PS5.

Pemain baru mendapatkan akses bertahap ke pasar transfer - peluncuran bertahap ini membantu melindungi ekonomi pasar dan mencegah penyalahgunaan.

FUT dalam EA Sports FC 26 merupakan pembaruan yang kokoh dan didasarkan pada masukan komunitas untuk mode ini. Dengan penyesuaian gameplay terkini, format acara baru seperti Live Events dan Gauntlets, mekanisme kemajuan yang lebih bermakna, hasil pertandingan yang lebih adil, dan kustomisasi yang disempurnakan, FUT menjanjikan pengalaman modern, imersif, dan adil bagi semua pemain.

