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FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMENAFP
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Fullkrug, kembali jadi penentu: gol mantan pemain ke gawang Dortmund pada menit ke-92, ia adalah top skor Bundes

Werder Bremen

Niclas Fullkrug sekali lagi menjadi penentu: mantan penyerang Milan mencetak gol mantan yang sangat penting untuk hasil imbang Werder Bremen, 2-2 di Dortmund melawan Borussia, dalam hasil imbang pertama musim ini bagi Dortmund, setelah sempat unggul 2-0. Gol keempat di Bundesliga bagi penyerang Jerman itu, yang saat ini menjadi top skor setelah musim yang mengecewakan di Serie A, dengan hanya satu gol di liga.


Werder naik ke posisi keempat dengan 8 poin: dari 10 gol yang sejauh ini dicetak tim asal Bremen, 4 di antaranya lahir dari Fullkrug, yang kini berharap bisa kembali merebut tempat di tim nasional Jerman. Borussia Dortmund asuhan Kovac terhenti setelah empat kemenangan beruntun: gol itu tercipta lewat sundulan pada menit ke-92 dari situasi tendangan bebas Grull. Mantan pemain Milan itu tak berhenti mencetak gol.

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