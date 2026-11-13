Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Fulham unggul dalam perburuan transfer winger Real Betis Rodrigo Riquelme jelang bursa transfer Januari, dengan banderol €20 juta

Ikuti GOAL di Google

Fulham memimpin perburuan untuk merekrut winger Real Betis Rodrigo Riquelme menjelang bursa transfer Januari, sementara sejumlah klub Eropa juga memantau pemain asal Spanyol itu. Klub La Liga tersebut mematok harga minimal 20 juta euro untuk penyerang berusia 26 tahun itu setelah penampilan apiknya pada awal musim di Sevilla.

Iklan

Fulham memimpin perburuan transfer musim dingin

Menurut TEAMtalk, Fulham tengah mempertimbangkan sejumlah opsi untuk memperkuat sektor sayap pada musim dingin ini dan memandang Riquelme sebagai target ideal setelah penampilan impresifnya di bawah Manuel Pellegrini. Penyerang kelahiran Madrid itu menjadi pemain inti reguler di Estadio Benito Villamarin musim ini, dengan torehan tiga gol dan dua assist dalam 14 penampilan. Namun, Betis tetap tenang menghadapi situasinya dan tidak berada dalam tekanan untuk menjualnya pada awal tahun mendatang.

Pemandu bakat klub-klub Eropa pantau pemain sayap serbabisa

Meski Fulham berada di posisi terdepan, laporan itu menyebut klub Inggris lainnya, Coventry City, yang ditangani Frank Lampard, juga terus memantau perkembangannya. Di luar Liga Primer Inggris, empat klub Serie A, yakni Roma, Napoli, Lazio, dan Como, telah mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan aksi sang pemain sayap, begitu pula sejumlah klub Bundesliga yang tidak disebutkan namanya.

Beberapa klub peminat dari Italia tersebut telah mengajukan pertanyaan awal mengenai kemungkinan transfer pada Januari setelah terkesan dengan kemampuannya bermain efektif di kedua sisi sayap. Produktivitasnya di Andalusia menunjukkan peningkatan nyata dibandingkan saat membela klub masa kecilnya, Atletico Madrid, ketika terbatasnya kesempatan bermain membuatnya hanya mencatatkan lima gol dan tujuh assist dalam 75 penampilan.

Kepemilikan bersama mempersulit potensi penjualan

Seiring meningkatnya minat terhadapnya, sumber internal mengindikasikan bahwa klub Spanyol tersebut akan meminta setidaknya €20 juta (£17 juta/$22,5 juta) sebelum mempertimbangkan tawaran untuk pemain yang terikat kontrak hingga 2030 itu. Negosiasi transfernya semakin rumit karena ketentuan kepindahannya pada musim panas 2025, ketika klub asal Sevilla itu membayar €8 juta untuk memperoleh 50 persen hak ekonominya.

Iklan
Iklan

Karena Atletico mempertahankan separuh hak registrasi sang pemain yang tersisa, setiap calon pembeli harus mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua klub La Liga tersebut. Masing-masing pihak akan berupaya meraih keuntungan besar dari penjualan di masa depan, sehingga klubnya saat ini memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi.

Keputusan pada musim panas tetap menjadi kemungkinan yang realistis

Dengan banyaknya klub yang memantau perkembangannya dan harga yang diminta sudah ditetapkan, situasi Riquelme diperkirakan akan menjadi bahan pembicaraan dalam beberapa pekan mendatang. Meski demikian, sulit untuk memboyong salah satu pemain inti Pellegrini dari Spanyol di tengah musim. Jika transfer musim dingin terlalu rumit untuk dituntaskan pada Januari, keputusan pasti mengenai langkahnya berikutnya kemungkinan baru akan diambil pada musim panas mendatang.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

Lihat Profil Penulis