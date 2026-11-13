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Fulham memimpin perburuan untuk merekrut winger Real Betis Rodrigo Riquelme menjelang bursa transfer Januari, sementara sejumlah klub Eropa juga memantau pemain asal Spanyol itu. Klub La Liga tersebut mematok harga minimal 20 juta euro untuk penyerang berusia 26 tahun itu setelah penampilan apiknya pada awal musim di Sevilla.

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Fulham memimpin perburuan transfer musim dingin

Menurut TEAMtalk, Fulham tengah mempertimbangkan sejumlah opsi untuk memperkuat sektor sayap pada musim dingin ini dan memandang Riquelme sebagai target ideal setelah penampilan impresifnya di bawah Manuel Pellegrini. Penyerang kelahiran Madrid itu menjadi pemain inti reguler di Estadio Benito Villamarin musim ini, dengan torehan tiga gol dan dua assist dalam 14 penampilan. Namun, Betis tetap tenang menghadapi situasinya dan tidak berada dalam tekanan untuk menjualnya pada awal tahun mendatang.

Pemandu bakat klub-klub Eropa pantau pemain sayap serbabisa

Meski Fulham berada di posisi terdepan, laporan itu menyebut klub Inggris lainnya, Coventry City, yang ditangani Frank Lampard, juga terus memantau perkembangannya. Di luar Liga Primer Inggris, empat klub Serie A, yakni Roma, Napoli, Lazio, dan Como, telah mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan aksi sang pemain sayap, begitu pula sejumlah klub Bundesliga yang tidak disebutkan namanya.

Beberapa klub peminat dari Italia tersebut telah mengajukan pertanyaan awal mengenai kemungkinan transfer pada Januari setelah terkesan dengan kemampuannya bermain efektif di kedua sisi sayap. Produktivitasnya di Andalusia menunjukkan peningkatan nyata dibandingkan saat membela klub masa kecilnya, Atletico Madrid, ketika terbatasnya kesempatan bermain membuatnya hanya mencatatkan lima gol dan tujuh assist dalam 75 penampilan.

Kepemilikan bersama mempersulit potensi penjualan

Seiring meningkatnya minat terhadapnya, sumber internal mengindikasikan bahwa klub Spanyol tersebut akan meminta setidaknya €20 juta (£17 juta/$22,5 juta) sebelum mempertimbangkan tawaran untuk pemain yang terikat kontrak hingga 2030 itu. Negosiasi transfernya semakin rumit karena ketentuan kepindahannya pada musim panas 2025, ketika klub asal Sevilla itu membayar €8 juta untuk memperoleh 50 persen hak ekonominya.

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Karena Atletico mempertahankan separuh hak registrasi sang pemain yang tersisa, setiap calon pembeli harus mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua klub La Liga tersebut. Masing-masing pihak akan berupaya meraih keuntungan besar dari penjualan di masa depan, sehingga klubnya saat ini memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi.

Keputusan pada musim panas tetap menjadi kemungkinan yang realistis

Dengan banyaknya klub yang memantau perkembangannya dan harga yang diminta sudah ditetapkan, situasi Riquelme diperkirakan akan menjadi bahan pembicaraan dalam beberapa pekan mendatang. Meski demikian, sulit untuk memboyong salah satu pemain inti Pellegrini dari Spanyol di tengah musim. Jika transfer musim dingin terlalu rumit untuk dituntaskan pada Januari, keputusan pasti mengenai langkahnya berikutnya kemungkinan baru akan diambil pada musim panas mendatang.