Frosinone, Zerbin sedang menjalani pemeriksaan medis: ia didatangkan secara permanen dari Napoli

Frosinone bergerak untuk memperkuat skuad asuhan pelatih Alvini. Saat ini kami berada di tahap akhir negosiasi untuk kembalinya Alessio Zerbin, yang telah memberikan kontribusi besar bersama tim kuning-biru pada musim 2021/2022 di Serie B dengan mencetak 9 gol dalam 31 penampilan. Keinginan pemain kelahiran 1999 ini untuk kembali ke klub tempat ia pernah tampil gemilang menjadi faktor kunci bagi Frosinone.

Menurut laporan TuttoFrosinone.com, sang pemain saat ini sedang menjalani dan menyelesaikan pemeriksaan medis rutin di Napoli. Ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Kesepakatan antara klub Giallazzurri dan klub asal Napoli tersebut tetap mengarah pada transfer permanen.