Frosinone, merekrut Zerbin dari Napoli: negosiasi tanpa henti untuk Di Nardo dari Pescara

Frosinone sedang mempersiapkan diri menjelang kembalinya mereka ke Serie A. Klub pendatang baru asal Lazio ini memiliki proyek ambisius dan ingin mendatangkan beberapa pemain baru di setiap lini. Sementara itu, mereka telah mencapai kesepakatan dengan Napoli terkait kembalinya Zerbin (yang musim lalu bermain untuk Cremonese): transfer permanen. Negosiasi yang alot dengan Pescara untuk Di Nardo masih berlanjut: tawaran terakhir sebesar 1,5 juta dianggap terlalu rendah. Klub asal pesisir Adriatik tersebut menilai sang penyerang—yang menjadi bintang di Serie B musim lalu dengan mencetak 14 gol—sebesar sekitar 3 juta.