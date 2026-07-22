Frosinone, melakukan pembicaraan dengan Lazio terkait Artistico: Gattuso ingin mempertahankan mantan pemain Spezia tersebut

Frosinone sedang berupaya untuk kembali ke Serie A dengan gemilang. Tujuannya adalah membentuk skuad yang kompetitif guna memperjuangkan peluang bertahan di liga: prioritas utamanya adalah memberikan pelatih Alvini seorang penyerang yang kuat secara fisik dan memiliki insting mencetak gol yang baik. Negosiasi dengan Pescara terkait Di Nardo belum menemui titik terang, karena presiden Sebastiani terus meminta 3 juta euro. Kontak juga terus terjalin dengan Lazio terkait penyerang kelahiran 2002, Gabriele Artistico, yang mencetak 13 gol dan 1 assist pada musim Serie B terakhir bersama Spezia. Saat ini, justru pelatih baru Lazio, Rino Gattuso, yang menghentikan negosiasi tersebut karena sangat terkesan dengan kualitas sang penyerang selama hari-hari awal pemusatan latihan.