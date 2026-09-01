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Algeria v Guatemala - International FriendlyGetty Images Sport

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Frosinone, Ghedjemis masih menunggu Monaco: klub Lazio itu sudah menyiapkan langkah balasan

AC Milan

Ghedjemis menuju bertahan di Frosinone. Dan pembicaraan soal perpanjangan kontrak bisa dilakukan - lanjut di: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/ghedjemis-permanenza-frosinone-parlare-rinnovo-2268699

Fares Ghedjemis melewatkan laga-laga awal Frosinone di liga karena terganggu oleh situasi yang membuatnya menjadi tokoh utama dalam sebuah urusan transfer. Winger Algeria yang kuat itu ingin pindah ke Monaco, tetapi sejauh ini Frosinone telah menolak kembali kedua proposal dari klub Monako tersebut karena menginginkan 25/30 juta euro-

Negosiasi antara kedua pihak masih berlangsung, tetapi semakin waktu berlalu, semakin kecil peluang terjadinya transfer. Frosinone, di sisi lain, sudah menyiapkan langkah balasan: perpanjangan kontrak dan penyesuaian gaji pada akhir bursa transfer.

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