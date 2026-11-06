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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Frenkie kembali beraksi! De Jong kembali ke skuad Belanda, sementara Xavi mencoret tiga pemain untuk laga-laga krusial

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Pelatih kepala Belanda Xavi Hernandez telah mengumumkan skuad berisi 25 pemain untuk laga penting Liga Negara UEFA melawan Yunani dan Jerman. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong kembali memperkuat tim nasional setelah lama absen akibat cedera, sementara sejumlah pemain kunci tidak masuk skuad karena masalah fisik.

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De Jong jadi sorotan dalam skuad Belanda berisi 25 pemain

Pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah mengumumkan skuad berisi 25 pemain untuk dua laga UEFA Nations League mendatang melawan Yunani dan Jerman. Kembalinya gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, menjadi sorotan utama. Ia mendapat panggilan pertamanya sejak Piala Dunia setelah lama absen karena cedera.

De Jong kembali bermain untuk klubnya di bawah asuhan Hansi Flick pada akhir Oktober dan kini langsung kembali ke tim nasional.

Penyerang AS Roma, Donyell Malen, juga kembali ke skuad setelah absen pada periode pertandingan internasional sebelumnya karena cedera.

Xavi hadapi kembalinya sejumlah pemain dan absennya pemain kunci akibat cedera

Kembalinya De Jong menjadi tambahan penting bagi Xavi, yang harus menghadapi sejumlah pemain absen dari skuadnya. Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, dan Nathan Ake, yang merupakan langganan tim nasional, semuanya tidak dapat dipilih karena cedera.

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Selain itu, Luciano Valente, Joshua Zirkzee, dan Kenneth Taylor tidak masuk dalam skuad akhir berisi 25 pemain.

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Namun, para pemain muda Ruben van Bommel, Mexx Meerdink, dan Gjivai Zechiel tetap mendapat tempat setelah menjalani debut dalam skuad awal Xavi, begitu pula Ian Maatsen dan Justin Kluivert.

Daftar lengkap skuad Belanda berisi 25 pemain

Penjaga gawang: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland).

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Bek: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Ian Maatsen (Aston Villa), Lutsharel Geertruida (PSV), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Gelandang: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Gjivai Zechiel (Feyenoord).

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Penyerang: Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Mexx Meerdink (AZ), Crysencio Summerville (Al-Hilal).

Puncak klasemen grup dipertaruhkan dalam dua laga

Belanda saat ini memimpin Grup 2 Liga A UEFA Nations League dengan delapan poin dari empat pertandingan. Yunani juga mengoleksi delapan poin, sementara Jerman menyusul dengan lima poin.

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Belanda akan menjamu Yunani di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, pada Jumat, 13 November, sebelum bertandang menghadapi Jerman di Olympiastadion, Berlin, pada Senin, 16 November. Dua tim teratas akan lolos ke perempat-final.

Skuad akan berkumpul di Zeist pada Senin, 9 November. Xavi dijadwalkan berbicara kepada media dalam konferensi pers sebelum latihan dimulai.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

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