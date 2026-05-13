Frenkie de Jong tiba-tiba absen dari FC Barcelona sebulan menjelang Piala Dunia

Frenkie de Jong tidak masuk dalam skuad FC Barcelona untuk pertandingan melawan Deportivo Alavés pada Rabu ini. Untuk saat ini, belum jelas mengapa gelandang berusia 29 tahun itu absen.

Tiga hari setelah meraih gelar juara LaLiga, Barcelona akan bertandang ke markas Alavés. De Jong dipastikan tidak akan turun bermain, seperti terlihat dari daftar skuad yang dibagikan oleh Blaugrana.

Saat melawan Real Madrid (menang 2-0), De Jong masih bermain sebagai pemain pengganti selama kurang lebih setengah jam pada hari Minggu. Ia juga ikut serta dalam perayaan setelah pertandingan.

Selain De Jong, Fermín López juga tidak ikut serta dalam skuad Barcelona. Hal ini memicu spekulasi di Mundo Deportivo.

Menurut surat kabar Catalan tersebut, Hansi Flick meninggalkan duo gelandang ini di rumah karena 'alasan taktis'. Namun, hal ini tidak dijelaskan secara rinci.

Tepat sebulan lagi, timnas Belanda membutuhkan De Jong selama Piala Dunia. Gelandang pengatur serangan ini mengalami cedera sepanjang sebagian besar musim ini.

Sampai saat itu, Barcelona masih akan memainkan tiga pertandingan liga. Sebelum Piala Dunia, Oranje masih akan bertanding melawan Aljazair dan Uzbekistan.