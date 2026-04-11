Frenkie de Jong mengejutkan dalam penampilan perdananya bersama FC Barcelona: 'Hal seperti ini hampir tidak pernah terlihat darinya'

Frenkie de Jong kembali bermain untuk FC Barcelona pada Sabtu lalu dalam derby kota melawan Espanyol (4-1). Pemain internasional Belanda itu tampil penuh semangat dan hanya membutuhkan beberapa menit untuk mencetak assist. Analis Ziggo Sport, Ronald de Boer, terkesan dengan penampilan gelandang tersebut.

Barcelona menjalani babak pertama tanpa masalah dan memasuki ruang ganti dengan keunggulan 2-0. Di babak kedua, Barcelona tampak lebih fokus pada leg kedua Liga Champions melawan Atlético Madrid.

Espanyol bangkit kembali, mencetak gol balasan setelah Barcelona lengah saat lemparan ke dalam, dan mendapat peluang untuk menambah gol, sebelum tim tuan rumah, setelah kembalinya De Jong pada menit ke-84, akhirnya memperlebar keunggulan menjadi 4-1.

"Sepuluh menit terakhir jadi seru, saat Frenkie masuk ke lapangan," kata De Boer. "Dia membawa energi ke tim. Dia memang pemimpin sejati, Frenkie."

"Itu sempat bikin deg-degan. Kalau lihat gol 2-1 Espanyol itu, Barcelona benar-benar lengah. Ruang yang mereka berikan... Luar biasa."

"Lihat saja," komentar De Boer menanggapi cuplikan gol 2-1. "Benar-benar tidak ada yang mengawalnya. Waktu yang cukup, sendirian di dunia. Ini tentu saja tidak boleh terjadi. Bisa saja kita kebobolan."

"Menurut saya situasinya berubah saat Frenkie masuk ke lapangan. Dia mulai bekerja keras, berlari ke dalam tanpa bola, dan itu juga terlihat saat gol tercipta. Di sini dia berlari ke dalam, dan hal ini hampir tidak pernah terlihat dari Frenkie, bahwa dia melakukan gerakan-gerakan seperti itu di lini depan."

De Jong melewati kiper Marko Dmitrovic dan menunggu beberapa detik, sebelum akhirnya memberikan umpan kepada pencetak gol Rashford. "Saya harus mengakui bahwa Rashford menyelesaikannya dengan sangat baik. Frenkie tentu saja mencari seseorang yang bisa menyelesaikan peluang itu. Awalnya dia berpikir: saya akan mengoper bola ke Yamal. Bola datang sedikit di belakang Rashford, tapi dia menyelesaikannya dengan sangat baik," kata De Boer.

Kembalinya De Jong datang pada waktu yang tepat bagi Barcelona, yang sedang berjuang di LaLiga dan Liga Champions, serta tim nasional Belanda. Piala Dunia 2026 akan dimulai sekitar dua bulan lagi. De Jong harus absen pada periode pertandingan internasional sebelumnya karena cedera otot paha.