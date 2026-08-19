Frenkie de Jong pada Rabu mendapat siulan dari sebagian pendukung FC Barcelona. Itu terjadi ketika gelandang tersebut memasuki lapangan untuk laga uji coba melawan Al-Ahly dalam ajang Trofeo Joan Gamper.

Siulan terdengar pada saat nama De Jong disebut oleh announcer stadion. Pemain Belanda itu sendiri tetap berjalan tanpa terganggu ke arah rekan-rekannya di Barcelona.

Siulan itu mungkin berkaitan dengan pemberitaan Gerard Romero. Jurnalis Spanyol itu mengungkapkan bahwa De Jong musim lalu menolak bermain melawan Atlético Madrid di Liga Champions dan bahwa hubungannya dengan pelatih Hansi Flick disebut berjalan tidak mulus.

Menurut De Jong, tidak ada satu pun dari cerita itu yang benar. "Gerard Romero melaporkan, dan dia sendiri yang memulai semua ini, bahwa saya tahun lalu menolak bermain melawan Atlético di Liga Champions. Itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar," tegasnya kepada kanal klub Barcelona.

Pemain internasional Belanda itu juga menilai lucu bahwa ada rumor yang menyebut hubungannya dengan Flick memburuk. "Romero mengatakan bahwa hubungan saya dengan pelatih sangat buruk. Tapi itu tidak benar. Hubungan saya dengannya justru sangat baik."

De Jong sementara itu berusaha kembali sepenuhnya bugar setelah cedera lutut yang dialaminya di Piala Dunia. Masih belum diketahui kapan gelandang itu kembali tersedia untuk juara Spanyol tersebut.