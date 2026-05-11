Frenkie de Jong memuji peran penting dalam gelar juara liga Barcelona yang 'layak'

Frenkie de Jong menjadi juara liga Spanyol untuk kedua kalinya berturut-turut pada Minggu malam. FC Barcelona yang diperkuatnya mengalahkan pesaing langsung sekaligus rival abadi mereka, Real Madrid, dengan skor 2-0 di kandang sendiri, sehingga gelar juara liga ke-29 dalam sejarah klub pun resmi diraih.

Setelah El Clásico berakhir, gelandang bertahan ini berbicara tentang gelar juara dan musim yang telah dilalui tim asuhan Hansi Flick. Mantan pemain Ajax ini merasa gelar juara yang diraih tim Catalan itu lebih dari pantas.

"Semua gelar itu istimewa. Tapi yang ini sedikit lebih istimewa, karena kamu mengalahkan Real Madrid di kandang sendiri," kata De Jong kepada Movistar Plus+. Namun, sebagai kapten, ia tidak mengangkat trofi pada Minggu malam. Ronald Araújo, setelah melewati masa-masa sulit secara mental, berkesempatan mengangkat trofi tersebut.

"Setiap trofi harus dirayakan," lanjut gelandang yang untuk ketiga kalinya menjadi juara liga di Spanyol ini. "Terutama gelar yang Anda perjuangkan sepanjang tahun. Dan tahun ini kami jelas yang terbaik," kata De Jong, yang juga memuji Flick.

"Hansi sangat penting bagi kami. Dia memiliki visi yang jelas tentang sepak bola dan memberi kami banyak kebebasan untuk menunjukkan kualitas kami di lapangan," kata De Jong tentang pelatihnya, yang ayahnya meninggal dunia tak lama sebelum El Clásico. Pelatih tersebut mendapat dukungan besar dari para pemainnya, dan dia sangat berterima kasih atas hal itu. "Reaksi mereka luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakan momen itu. Saya sangat senang dan bangga pada setiap pemain dan setiap anggota staf klub ini," kata Flick.

Bagi Barcelona, musim ini terbilang cukup sukses secara nasional. Selain gelar juara liga, tim Catalan ini juga berhasil meraih gelar Piala Super Spanyol.

Namun, musim ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Di semifinal Copa del Rey, juara nasional itu tersingkir oleh Atlético Madrid, dan di perempat final Liga Champions, Barcelona pun harus mengakui keunggulan tim asuhan Diego Simeone.