Frenkie de Jong kemungkinan tidak akan bermain melawan Swedia: inilah yang terjadi

Frenkie de Jong masih diragukan tampil dalam pertandingan penting Piala Dunia timnas Belanda melawan Swedia. Hal itu dikonfirmasi oleh pelatih kepala Ronald Koeman pada Sabtu lalu dalam konferensi persnya di Houston. Gelandang tersebut mengalami keluhan ringan akibat benturan yang menyebabkan Quinten Timber mengalami gegar otak.

Timber sudah absen dalam sesi latihan Oranje pada hari Jumat dan tidak akan ikut dalam rombongan tim untuk pertandingan melawan Swedia. De Jong memang sebagian besar ikut berlatih, namun ketersediaannya masih belum pasti. Oleh karena itu, Koeman tidak ingin mengambil risiko dengan salah satu pemain utamanya.

“Belum sepenuhnya,” jawab pelatih kepala itu saat ditanya apakah semua pemain dalam kondisi fit. “Tabrakan dengan Quinten juga membuat Frenkie mengalami keluhan ringan. Dia sebagian besar ikut berlatih. Namun, kami menunggu perkembangannya. Kondisinya masih menjadi tanda tanya.”

“Cedera Frenkie terjadi di bagian bawah pinggangnya,” kata pelatih timnas. “Quinten menabrak bagian tubuh Frenkie lainnya dengan kepalanya.”

Selain kekhawatiran terkait pemain, Koeman juga meninjau kembali kekecewaan akibat kehilangan poin melawan Jepang. Tim Oranje kehilangan keunggulan di menit-menit akhir dan akhirnya bermain imbang 2-2. Pergantian pemain di lini belakang yang dilakukan pelatih tim nasional pun mendapat kritikan.

Koeman secara terbuka mengambil tanggung jawab atas hal tersebut. “Dampak pergantian pemain itu tidak baik dan tanggung jawabnya ada pada saya. Maka, sebagai orang dewasa, Anda harus menerima semua kritik. Kami melakukannya dengan alasan tertentu, tetapi kadang hasilnya lebih baik daripada yang lain.”

Swedia kembali menjadi lawan yang diperkirakan akan bermain dengan pertahanan yang rapat. Oleh karena itu, Koeman memperkirakan jalannya pertandingan akan sangat mirip dengan saat melawan Jepang. “Kami mengira Jepang akan memberikan tekanan yang lebih tinggi. Mereka tidak melakukannya, dan Swedia juga bermain dengan gaya yang serupa. Kami harus bergerak lebih cepat untuk menutup ruang dan maju ke depan. Memberikan tekanan lebih besar pada para pemain bertahan, mungkin bahkan lebih dari yang pernah kami lakukan sebelumnya.”

Pelatih nasional itu juga mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan Memphis Depay masuk starting line-up. Koeman belum mau membocorkan rencananya. “Itu bisa kalian lihat besok. Kami berusaha mempersiapkan semua pemain sebaik mungkin. Jelas bahwa dia bisa menjadi nilai tambah bagi kami. Itu sudah selalu dia tunjukkan. Jika saya rasa itu perlu, dia akan menjadi starter.”