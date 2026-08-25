Frenkie de Jong kembali mendapat kemunduran besar di FC Barcelona

Frenkie de Jong pada Selasa siang mengakhiri latihan lapangan pertamanya lebih cepat, demikian dilaporkan SPORT. Gelandang itu masih terlalu banyak merasakan nyeri pada lututnya.

De Jong mengalami cedera lutut itu pada akhir musim lalu. Ia bermain di Piala Dunia dengan rasa sakit yang hebat dan suntikan, sehingga situasinya mungkin memburuk.

Klub tidak senang dengan fakta bahwa sang pengatur permainan tetap bermain dengan cedera itu di Piala Dunia. Kini pelatih Hansi Flick juga telah mencabut ban kapten darinya karena alasan tersebut.

De Jong bahkan mungkin harus naik ke meja operasi jika cederanya tidak pulih dengan ‘cara alami’. Kini tampaknya memang demikian yang terjadi.

Pada Selasa, De Jong kembali berada di lapangan latihan setelah lebih dari 6 pekan beristirahat, tetapi ia masih merasakan terlalu banyak sakit. Baru beberapa menit berjalan, ia mulai merasa terganggu dan harus kembali masuk ke dalam.

Media Spanyol itu melaporkan bahwa comeback De Jong untuk saat ini masih sangat jauh.