Frenkie de Jong (29) kembali ke timnas Belanda untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia. Gelandang FC Barcelona itu baru-baru ini memainkan laga ke-300 bersama klubnya dan bersiap menghadapi pertandingan internasional melawan Yunani dan Jerman. Voetbalzone berbincang dengan kapten sementara timnas Belanda itu di Zeist.

Pelatih timnas Xavi Hernández merupakan sosok baru bagi sebagian besar pemain, tetapi De Jong telah memainkan 107 pertandingan resmi bersama Barça di bawah arahan pelatih asal Spanyol tersebut. Justru De Jong yang harus melewatkan periode pertandingan internasional pertama di bawah mantan pelatihnya itu.

De Jong menyaksikan lewat televisi rekan-rekannya di timnas Belanda meraih delapan poin pertama di Nations League. "Sulit bagi saya mengatakan apa yang berubah, tetapi saya langsung melihat pola dalam cara pelatih ingin membangun serangan."

"Tentu itu sedikit berbeda tergantung lawannya, tetapi terlihat jelas apa yang telah dilatih dan dibahas," kata De Jong mengawali penjelasannya.

Menurut De Jong, visi Xavi secara umum sudah jelas. "Dia ingin menekan ke depan dan membangun serangan dengan rapi dari belakang untuk menciptakan sebanyak mungkin peluang. Penerapannya secara persis juga bergantung pada lawan."

De Jong menilai taktik yang mengutamakan upaya menciptakan keunggulan jumlah pemain itu cocok untuk timnas Belanda saat ini. "Itu memang selalu menjadi keinginan kami, tetapi tentu kami juga pernah melalui fase ketika, misalnya, kami sedikit lebih pasif dalam menekan. Pada akhirnya, hampir setiap pelatih ingin mendominasi bersama timnas Belanda. Perbedaan terbesarnya adalah bagaimana cara melakukannya."

Euro 2028

De Jong menegaskan timnas Belanda memiliki kualitas yang memadai. "Kami tim yang memiliki banyak kekuatan dan kecepatan, serta kekuatan fisik yang besar. Tentu kami masih harus mematangkan gaya bermain, dan itu membutuhkan waktu. Semua pemain juga harus benar-benar melakukan apa yang diminta dari mereka."

"Saya rasa masih banyak ruang untuk berkembang, dan itu wajar, tetapi tim ini jelas punya potensi. Kami sedang mengupayakannya. Euro pada akhirnya adalah yang terpenting, kami harus memastikan bahwa kami berupaya menuju ke sana."

Apa yang dibutuhkan sebuah tim untuk menjuarai turnamen besar? "Kualitas yang sangat tinggi. Kami juga punya banyak kualitas, tetapi pada Piala Dunia terakhir, tolok ukur terakhir yang sesungguhnya, kami tersingkir di babak 32 besar. Itu berarti kami belum cukup dekat untuk bisa menjuarai Euro nanti."

"Itu tetap menjadi tujuan kami, dan saya pikir kami bisa berkembang ke arah sana, agar mampu bersaing dan berjuang sejauh mungkin untuk meraih gelar. Saat ini kami masih jauh dari sana," aku De Jong.

De Jong tidak menganggap Belanda harus bermain dengan lima bek untuk meraih sukses di turnamen besar. "Tetapi pada akhirnya itu keputusan pelatih. Dari apa yang saya lihat sejauh ini, saya tidak merasa kami akan segera bermain dengan lima bek di bawah Xavi."

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Ban kapten

Karena bek Liverpool Virgil van Dijk absen, De Jong akan menjadi kapten sementara timnas Belanda selama sepekan ke depan. "Tentu itu berarti bagi saya. Saya pikir menjadi kapten adalah kehormatan yang sangat besar bagi siapa pun, termasuk saya. Menjadi kapten negara sendiri. Menjadi pemain timnas adalah pencapaian tertinggi, dan sekarang saya juga menjadi kapten Belanda."

De Jong tidak akan berusaha menggantikan peran Van Dijk dalam memberi instruksi secara vokal. "Saya juga mengatakan sesuatu di lapangan, tetapi menurut saya setiap orang harus tetap menjadi dirinya sendiri dalam hal itu. Tentu komunikasi diperlukan. Melakukannya dari belakang paling mudah karena seluruh lapangan ada di hadapan Anda, dan Virgil sangat bagus dalam hal itu."

"Itu sudah menjadi sifat alaminya dan suaranya bisa menjangkau banyak orang, bahkan di stadion besar. Kami kehilangan itu dan pasti akan merindukannya, karena dia kapten dan pemimpin kami. Tetapi bukan berarti seseorang yang biasanya tidak melakukan itu tiba-tiba harus tampil mengambil peran tersebut."

"Saya selalu terlibat, tetapi ada berbagai cara untuk menunjukkan kehadiran dan memimpin tim. Saya tidak perlu tiba-tiba memberi instruksi seperti Virgil, karena dampaknya juga tidak akan sama," ujar De Jong.

Apakah De Jong lebih menyerupai pemimpin seperti Van Dijk atau Lionel Messi, yang hampir tidak pernah meninggikan suaranya? "Saya rasa saya berada di antara keduanya. Anda tidak akan mendengar saya berteriak sepanjang pertandingan, tetapi saya jelas memberikan arahan. Kalau saya melihat sesuatu, saya akan mengatakannya. Dan kalau Anda ingin bicara, Anda harus punya sesuatu untuk disampaikan."

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Wajah baru

Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink, dan Ruben van Bommel menjadi tiga rekan baru De Jong di timnas. "Tentu saya tidak ikut dalam periode sebelumnya, tetapi dalam pertandingan yang saya saksikan dari rumah, mereka memberikan kesan positif kepada saya."

"Anda langsung bisa melihat bahwa mereka berbakat dan memiliki sikap yang baik, dan itu sangat penting," tegas pemain yang telah 70 kali membela timnas itu.

Menurut De Jong, Belanda masih memiliki banyak talenta. "Saya pikir Eredivisie selalu menghasilkan talenta baru. Tentu itu datang dalam gelombang. Pasti ada pemain-pemain berbakat yang mungkin bisa bergabung pada masa mendatang, tetapi menurut saya tidak bijak menyebut nama tertentu sekarang."

De Jong dan rekan-rekannya mengawali periode singkat pertandingan internasional ini dengan laga kandang melawan Yunani di Johan Cruyff Arena pada Jumat, 13 November. Setelah itu, skuad Xavi akan bertolak ke Berlin untuk menghadapi Jerman di Olympiastadion pada Senin, 15 November.

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