Frenkie de Jong (29) kembali memperkuat timnas Belanda untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia. Gelandang FC Barcelona itu baru-baru ini memainkan pertandingan ke-300 untuk klubnya dan bersiap menghadapi laga internasional melawan Yunani dan Jerman. Voetbalzone berbincang dengan kapten sementara timnas Belanda itu di Zeist.

Pelatih timnas Xavi Hernández merupakan sosok baru bagi sebagian besar pemain timnas, tetapi De Jong telah memainkan 107 pertandingan resmi bersama Barça di bawah arahan pria Spanyol itu. Namun, justru De Jong yang harus melewatkan periode laga internasional pertama di bawah mantan pelatihnya tersebut.

Dari layar televisi, De Jong menyaksikan rekan-rekannya di timnas Belanda mengumpulkan delapan poin pertama mereka di Nations League. "Sulit bagi saya mengatakan apa yang berubah, tetapi saya langsung melihat pola dalam cara pelatih ingin membangun serangan."

"Tentu saja itu sedikit berbeda tergantung lawannya, tetapi terlihat jelas apa yang telah dilatih dan dibahas," kata De Jong mengawali penjelasannya.

Menurut De Jong, visi Xavi secara umum sudah jelas. "Dia ingin melakukan tekanan ke depan dan membangun serangan dengan rapi dari belakang untuk menciptakan sebanyak mungkin peluang. Bagaimana tepatnya dia menerapkan itu juga bergantung pada lawannya."

De Jong menilai taktik yang menekankan upaya menciptakan keunggulan jumlah pemain ini cocok untuk timnas Belanda saat ini. "Itulah yang selalu ingin kami lakukan, tetapi tentu saja ada pula periode ketika, misalnya, kami sedikit lebih pasif dalam melakukan tekanan. Pada akhirnya, hampir setiap pelatih ingin mendominasi bersama timnas Belanda. Perbedaan terbesarnya terletak pada bagaimana cara melakukannya."

Piala Eropa 2028

De Jong menegaskan bahwa timnas Belanda memiliki cukup kualitas. "Kami adalah tim yang punya banyak kekuatan dan kecepatan, juga kekuatan fisik yang besar. Tentu saja kami masih harus mematangkan cara bermain yang nantinya diterapkan, dan itu membutuhkan waktu. Setiap pemain juga harus benar-benar melakukan apa yang diminta darinya."

"Saya rasa masih ada banyak ruang untuk perbaikan, dan itu wajar, tetapi tim ini jelas punya potensi. Kami sedang mengupayakannya. Piala Eropa pada akhirnya menjadi hal terpenting, dan kami harus memastikan bahwa kami berupaya menuju ke sana."

Apa yang dibutuhkan sebuah tim untuk memenangi turnamen besar? "Kualitas yang sangat tinggi. Kami juga punya banyak kualitas, tetapi pada Piala Dunia lalu, tolok ukur terakhir yang sesungguhnya, kami tersingkir di babak 32 besar. Itu berarti kami belum cukup dekat untuk bisa memenangi Piala Eropa nanti."

"Itu memang tujuan kami, dan saya rasa kami bisa berkembang ke arah sana, menjadi kompetitif dan bersaing setinggi mungkin untuk meraih gelar juara. Saat ini kami masih jauh dari titik itu," aku De Jong.

De Jong tidak merasa Belanda harus bermain dengan lima bek untuk meraih kesuksesan di turnamen besar. "Namun, pada akhirnya itu keputusan pelatih. Dari apa yang saya lihat sejauh ini, saya tidak merasa kami akan segera bermain dengan lima bek di bawah Xavi."

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Ban kapten

Karena bek Liverpool Virgil van Dijk absen, De Jong akan menjadi kapten sementara timnas Belanda selama sepekan ke depan. "Tentu saja itu berarti bagi saya. Menjadi kapten, menurut saya, adalah kehormatan yang sangat besar bagi siapa pun, termasuk saya. Menjadi kapten negara sendiri. Menjadi pemain timnas adalah pencapaian tertinggi, dan sekarang saya juga menjadi kapten Belanda."

De Jong tidak akan berusaha menggantikan peran Van Dijk dalam memberi instruksi secara vokal. "Saya juga berbicara di lapangan, tetapi menurut saya setiap orang harus tetap menjadi dirinya sendiri dalam hal itu. Tentu saja komunikasi diperlukan. Paling mudah melakukannya dari belakang karena seluruh lapangan ada di hadapan Anda, dan Virgil sangat bagus dalam hal itu."

"Dia punya kemampuan itu secara alami dan bisa menjangkau banyak orang dengan suaranya, bahkan di stadion besar. Itu tidak akan ada, dan kami pasti akan merindukannya karena dia kapten sekaligus pemimpin kami. Namun, bukan berarti seseorang yang biasanya tidak melakukan itu tiba-tiba harus mengambil alih peran tersebut."

"Saya selalu terlibat, tetapi ada berbagai cara untuk menunjukkan kehadiran dan memimpin tim. Saya tidak perlu tiba-tiba memberi instruksi seperti Virgil karena dampaknya pun tidak akan sama," ujar De Jong.

Apakah De Jong lebih menyerupai pemimpin seperti Van Dijk atau seperti Lionel Messi, yang jarang meninggikan suaranya? "Saya rasa saya berada di antara keduanya. Anda tidak akan mendengar saya berteriak sepanjang pertandingan, tetapi saya tetap memberi arahan. Kalau saya melihat sesuatu, saya akan mengatakannya. Dan kalau ingin bicara, Anda harus punya sesuatu untuk disampaikan."

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Wajah baru

Dengan hadirnya Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink, dan Ruben van Bommel, De Jong kini memiliki tiga rekan baru di timnas. "Tentu saja saya tidak ikut bergabung pada periode sebelumnya, tetapi dari pertandingan yang saya tonton di rumah, mereka memberi kesan positif kepada saya."

"Anda langsung bisa melihat bahwa mereka berbakat dan memiliki sikap yang baik, dan itu sangat penting," tegas pemain yang telah mengoleksi 70 penampilan bersama timnas tersebut.

Menurut De Jong, Belanda masih memiliki cukup banyak talenta. "Saya rasa Eredivisie selalu memunculkan talenta baru. Tentu saja kemunculannya datang silih berganti. Ada pemain-pemain yang jelas berbakat dan mungkin bisa bergabung di masa depan, tetapi menurut saya tidak bijak menyebut nama tertentu sekarang."

De Jong dan rekan-rekannya akan mengawali periode laga internasional yang singkat ini pada Jumat, 13 November, dengan pertandingan kandang melawan Yunani di Johan Cruyff Arena. Setelah itu, skuad Xavi akan bertolak ke Berlin untuk menghadapi Jerman di Olympiastadion pada Senin, 15 November.

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