Frenkie de Jong kembali ke timnas Belanda: "Anda langsung bisa melihat bahwa mereka berbakat"

Frenkie de Jong (29) kembali memperkuat tim nasional Belanda untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia. Gelandang FC Barcelona itu baru-baru ini memainkan laga ke-300 untuk klubnya dan bersiap menghadapi pertandingan internasional melawan Yunani dan Jerman. Voetbalzone berbincang dengan kapten sementara Belanda itu di Zeist.

Pelatih tim nasional Xavi Hernández merupakan sosok baru bagi sebagian besar pemain, tetapi De Jong pernah memainkan 107 pertandingan resmi bersama Barça di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu. Justru De Jong yang harus absen pada periode pertandingan internasional pertama di bawah mantan pelatihnya tersebut.

Dari layar televisi, De Jong menyaksikan rekan-rekannya di timnas Belanda mengumpulkan delapan poin pertama di Nations League. "Sulit bagi saya mengatakan apa yang berubah, tetapi saya langsung melihat pola dalam cara pelatih ingin membangun serangan."

"Tentu itu sedikit berbeda tergantung lawannya, tetapi terlihat jelas apa yang dilatih dan apa yang telah dibicarakan," kata De Jong.

Menurut De Jong, visi Xavi secara umum sudah jelas. "Dia ingin melakukan tekanan ke depan dan membangun serangan dengan rapi dari belakang untuk menciptakan sebanyak mungkin peluang. Bagaimana persisnya dia menerapkan itu juga bergantung pada lawan."

De Jong menilai taktik yang mengutamakan upaya menciptakan keunggulan jumlah pemain ini cocok dengan timnas Belanda saat ini. "Itulah yang selalu ingin kami lakukan, tetapi tentu kami juga pernah melewati fase ketika, misalnya, kami sedikit lebih pasif saat menekan. Pada akhirnya, hampir setiap pelatih ingin mendominasi bersama timnas Belanda. Perbedaan terbesarnya adalah bagaimana cara melakukannya."

Piala Eropa 2028

De Jong menegaskan bahwa timnas Belanda memiliki banyak kualitas. "Kami adalah tim yang punya banyak kekuatan dan kecepatan, serta kekuatan fisik yang besar. Tentu kami masih harus membiasakan diri dengan cara bermain yang nantinya diterapkan, dan itu juga membutuhkan waktu. Semua pemain pun harus benar-benar melakukan apa yang diminta dari mereka."

"Saya pikir masih banyak ruang untuk berkembang, dan itu wajar, tetapi potensi kami tentu ada. Itulah yang sedang kami upayakan. Piala Eropa pada akhirnya adalah yang terpenting, dan kami harus berupaya menuju ke sana."

Apa yang dibutuhkan sebuah tim untuk menjuarai turnamen besar? "Kualitas yang sangat tinggi. Kami juga punya banyak kualitas, tetapi pada Piala Dunia lalu, tolok ukur nyata terakhir bagi kami, kami tersingkir di babak 32 besar. Itu berarti kami belum cukup dekat untuk bisa menjuarai Piala Eropa nanti."

"Itu memang tujuan kami, dan saya pikir kami bisa berkembang ke arah sana agar kompetitif dan bersaing setinggi mungkin untuk meraih gelar juara. Saat ini kami masih jauh dari sana," aku De Jong.

De Jong tidak merasa Belanda harus bermain dengan lima bek untuk meraih sukses di turnamen besar. "Namun, pada akhirnya itu keputusan pelatih. Dari apa yang saya lihat sejauh ini, saya tidak merasa kami akan segera bermain dengan lima bek di bawah Xavi."

IMAGO

Ban kapten

Dengan absennya bek Liverpool Virgil van Dijk, De Jong akan menjadi kapten sementara timnas Belanda selama sepekan ke depan. "Tentu itu berarti sesuatu. Menjadi kapten, menurut saya, adalah kehormatan yang sangat besar bagi siapa pun, termasuk saya. Menjadi kapten negara sendiri. Menjadi pemain tim nasional adalah pencapaian tertinggi, dan sekarang saya juga menjadi kapten Belanda."

De Jong tidak akan mencoba menggantikan peran Van Dijk dalam memberikan instruksi secara verbal. "Saya juga berbicara, tetapi menurut saya setiap orang terutama harus menjadi dirinya sendiri dalam hal itu. Tentu komunikasi diperlukan. Dari belakang, itu paling mudah dilakukan karena seluruh lapangan ada di depan Anda, dan Virgil sangat bagus dalam hal itu."

"Itu sudah menjadi sifat alaminya, dan suaranya bisa menjangkau banyak orang, bahkan di stadion besar. Kami akan kehilangan itu dan pasti merindukannya karena dia kapten dan pemimpin kami. Namun, bukan berarti seseorang yang biasanya tidak melakukan itu tiba-tiba harus mengambil peran tersebut."

"Saya selalu aktif, tetapi ada berbagai cara untuk terlibat dan memimpin tim. Saya tidak perlu tiba-tiba memberi instruksi seperti Virgil karena dampaknya juga tidak akan sama," ujar De Jong.

Apakah De Jong lebih menyerupai pemimpin seperti Van Dijk atau Lionel Messi, yang jarang meninggikan suara? "Saya pikir saya berada di antara keduanya. Anda tidak akan mendengar saya berteriak sepanjang pertandingan, tetapi saya memang memberikan arahan. Kalau saya melihat sesuatu, saya akan mengatakannya. Dan kalau Anda ingin bicara, Anda harus punya sesuatu yang perlu disampaikan."

IMAGO

Wajah baru

Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink, dan Ruben van Bommel menjadi tiga rekan baru De Jong di tim nasional. "Tentu saya sendiri tidak ikut pada periode sebelumnya, tetapi dalam pertandingan yang saya saksikan dari rumah, mereka memberi kesan positif kepada saya."

"Anda langsung bisa melihat bahwa mereka berbakat dan memiliki sikap yang baik, dan itu sangat penting," tegas pemain yang telah mencatat 70 penampilan untuk tim nasional tersebut.

Menurut De Jong, Belanda masih memiliki banyak pemain berbakat. "Saya pikir Eredivisie selalu menghasilkan talenta baru. Tentu kemunculannya bergelombang. Ada pemain-pemain berbakat yang mungkin bisa bergabung pada masa mendatang, tetapi menurut saya tidak bijak menyebut nama-nama tertentu sekarang."

De Jong dan rekan-rekannya akan memulai periode singkat pertandingan internasional pada Jumat, 13 November, dengan laga kandang melawan Yunani di Johan Cruyff Arena. Setelah itu, skuad Xavi bertolak ke Berlin untuk menghadapi Jerman di Olympiastadion pada Senin, 15 November.

IMAGO