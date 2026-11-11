Frenkie de Jong (29) kembali memperkuat timnas Belanda untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia. Gelandang FC Barcelona itu baru-baru ini memainkan pertandingan ke-300 bersama klubnya dan bersiap menghadapi laga internasional melawan Yunani dan Jerman. Voetbalzone berbincang dengan kapten sementara timnas Belanda itu di Zeist.

Pelatih timnas Xavi Hernández merupakan sosok baru bagi sebagian besar pemain timnas, tetapi De Jong telah memainkan 107 pertandingan resmi bersama Barça di bawah arahan pelatih asal Spanyol tersebut. Justru De Jong yang harus melewatkan periode laga internasional pertama di bawah mantan pelatihnya itu.

De Jong menyaksikan lewat televisi rekan-rekannya di timnas Belanda mengumpulkan delapan poin pertama di Nations League. "Sulit bagi saya mengatakan apa yang berubah, tetapi saya langsung melihat pola dalam cara pelatih ingin membangun serangan."

"Tentu saja itu sedikit berbeda tergantung lawannya, tetapi terlihat jelas apa yang telah dilatih dan dibahas," kata De Jong mengawali penjelasannya.

Menurut De Jong, visi Xavi secara umum jelas. "Ia ingin menekan ke depan dan membangun serangan dengan rapi dari belakang untuk menciptakan sebanyak mungkin peluang. Bagaimana tepatnya ia menerapkan itu juga bergantung pada lawan."

De Jong menilai taktik yang menitikberatkan upaya menciptakan keunggulan jumlah pemain ini cocok dengan timnas Belanda saat ini. "Itu memang selalu menjadi hal yang kami inginkan, tetapi tentu saja kami juga pernah melalui fase ketika, misalnya, kami sedikit lebih pasif dalam menekan. Pada akhirnya, hampir setiap pelatih ingin mendominasi bersama timnas Belanda. Cara melakukannya itulah perbedaan terbesarnya."

Euro 2028

De Jong menegaskan bahwa timnas Belanda memiliki kualitas yang memadai. "Kami adalah tim yang punya banyak kekuatan dan kecepatan, serta kekuatan fisik yang besar. Tentu saja kami masih harus mematangkan cara bermain yang nantinya akan digunakan, dan itu membutuhkan waktu. Setiap pemain juga harus benar-benar melakukan apa yang diminta darinya."

"Saya pikir masih ada banyak ruang untuk perbaikan, dan itu wajar, tetapi potensi kami jelas ada. Itulah yang sedang kami upayakan. Euro pada akhirnya adalah yang terpenting, kami harus memastikan bahwa kami berupaya menuju ke sana."

Apa yang dibutuhkan sebuah tim untuk menjuarai turnamen besar? "Kualitas yang sangat tinggi. Kami juga punya banyak kualitas, tetapi pada Piala Dunia lalu, tolok ukur nyata terakhir, kami tersingkir di babak 32 besar. Artinya, kami belum cukup dekat untuk bisa menjuarai Euro nanti."

"Itu memang tujuan kami, dan saya pikir kami bisa berkembang ke arah sana agar mampu bersaing dan berjuang sejauh mungkin untuk meraih gelar. Saat ini kami masih jauh dari itu," aku De Jong.

De Jong tidak merasa Belanda harus bermain dengan lima bek untuk meraih sukses di turnamen besar. "Namun, pada akhirnya itu keputusan pelatih. Dari apa yang saya lihat sejauh ini, saya tidak merasa kami akan segera bermain dengan lima bek di bawah Xavi."

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Ban Kapten

Dengan absennya bek Liverpool Virgil van Dijk, De Jong akan menjadi kapten sementara timnas Belanda selama sepekan ke depan. "Tentu saja itu berarti bagi saya. Menjadi kapten adalah kehormatan yang sangat besar bagi siapa pun, menurut saya, dan begitu pula bagi saya. Menjadi kapten negara sendiri. Menjadi pemain timnas adalah pencapaian tertinggi, dan sekarang saya juga menjadi kapten Belanda."

De Jong tidak akan berusaha menggantikan peran Van Dijk dalam memberikan arahan lewat suara. "Saya juga mengatakan beberapa hal, tetapi menurut saya setiap orang terutama harus menjadi dirinya sendiri dalam hal itu. Tentu saja komunikasi diperlukan. Melakukannya dari belakang paling mudah karena seluruh lapangan ada di depan Anda, dan Virgil sangat bagus dalam hal itu."

"Ia punya kemampuan itu secara alami dan suaranya bisa menjangkau banyak orang, bahkan di stadion besar. Kami kehilangan itu dan tentu akan merindukannya, karena ia kapten dan pemimpin kami. Namun, bukan berarti seseorang yang biasanya tidak melakukan itu tiba-tiba harus mengambil peran tersebut."

"Saya selalu terlibat, tetapi ada berbagai cara untuk menunjukkan kehadiran dan memimpin tim. Saya tidak perlu tiba-tiba memberi arahan seperti Virgil, karena dampaknya pun tidak akan sama," ujar De Jong.

Apakah De Jong lebih mirip pemimpin seperti Van Dijk atau Lionel Messi, yang nyaris tidak pernah meninggikan suaranya? "Saya pikir saya berada di antara keduanya. Anda tidak akan mendengar saya berteriak sepanjang pertandingan, tetapi saya benar-benar memberi arahan. Kalau saya melihat sesuatu, saya akan mengatakannya. Dan kalau Anda ingin bicara, Anda harus punya sesuatu untuk disampaikan."

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Wajah Baru

Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink, dan Ruben van Bommel menjadi tiga rekan baru De Jong di timnas. "Tentu saja saya tidak ikut pada periode sebelumnya, tetapi dalam pertandingan yang saya saksikan dari rumah, mereka memberi saya kesan positif."

"Anda langsung bisa melihat bahwa mereka berbakat dan punya sikap yang baik, dan itu sangat penting," tegas pemain yang telah 70 kali membela timnas itu.

Menurut De Jong, Belanda masih memiliki banyak pemain berbakat. "Saya pikir Eredivisie selalu menghasilkan talenta baru. Tentu saja itu datang dalam gelombang. Ada pemain-pemain yang jelas berbakat dan mungkin bisa bergabung pada masa mendatang, tetapi menurut saya tidak bijak menyebutkan nama-nama tertentu sekarang."

De Jong dan rekan-rekannya mengawali periode singkat laga internasional pada Jumat, 13 November, dengan pertandingan kandang melawan Yunani di Johan Cruyff Arena. Setelah itu, skuad Xavi bertolak ke Berlin untuk menghadapi Jerman di Olympiastadion pada Senin, 15 November.

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