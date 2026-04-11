Frenkie de Jong kembali ke FC Barcelona dengan assist yang memukau dalam kemenangan derby

FC Barcelona meraih kemenangan pada Sabtu dalam derby kota melawan Espanyol. Dua gol dari Ferran Torres membuat skor menjadi 2-0 saat turun minum. Di babak kedua, sepertinya akan terjadi kemenangan telak, tetapi Espanyol bangkit dan membuat pertandingan tetap seru: 4-1. Dengan kemenangan ini, Barcelona memanfaatkan kehilangan poin Real Madrid, yang pada Jumat tidak mampu mengalahkan Girona (1-1). Selisih poin kini menjadi sembilan, dengan tujuh pertandingan tersisa.

Bahkan sebelum kick-off, ada kabar baik bagi Barcelona, karena Frenkie de Jong kembali masuk dalam skuad pertandingan untuk pertama kalinya sejak 22 Februari. Pemain internasional Belanda itu, yang mengalami cedera otot paha belakang, dijadwalkan akan kembali bermain pada fase akhir pertandingan.

Jika Espanyol sering kali mampu menghadirkan derby yang menegangkan di kandang sendiri, RCDE Stadion, hal itu biasanya berbeda di Camp Nou. Hal itu tampaknya juga berlaku untuk edisi ini, karena babak pertama sepenuhnya didominasi oleh tim tuan rumah.

Semua menanti gol pembuka dan itu tercipta pada menit kesembilan. Lamine Yamal memberikan umpan dari tendangan sudut dan beruntung karena Marko Dmitrovic, kiper Espanyol, terjatuh tepat di bawah bola. Torres memanfaatkannya dengan sundulan akuratnya di tiang jauh: 1-0.

Di pertengahan babak pertama, skor menjadi 2-0 dan sekali lagi Yamal menjadi inisiator gol tersebut. Dengan bagian luar kaki, ia mengirimkan umpan terobosan kepada Torres pada waktu yang tepat. Pemain Spanyol itu muncul di belakang bek dan meluncurkan bola dengan lembut namun akurat ke sudut jauh: 2-0.

Espanyol menunjukkan keberanian yang jauh lebih besar setelah jeda dan hal itu terbayar dengan gol balasan dari Pol Lozano. Barcelona kemudian beberapa kali gagal mencetak gol dan berkat Joan García, Espanyol tidak berhasil menyamakan kedudukan.

Menjelang akhir pertandingan, Barcelona akhirnya berhasil menjauh. Yamal memenangkan duel sprint melawan Dmitrovic dan sudah bersorak sebelum ia menyarangkan bola ke gawang yang kosong. Pada gol ke-4-1, De Jong memainkan peran kunci dengan menunda umpan selama beberapa detik sebelum memilih Marcus Rashford. Pemain asal Inggris itu menyelesaikan peluang tersebut dengan apik sambil berputar.