Frenkie de Jong dicemooh oleh sebagian pendukung FC Barcelona

Frenkie de Jong mendapat siulan dari sebagian pendukung FC Barcelona pada Rabu. Hal itu terjadi ketika sang gelandang memasuki lapangan untuk laga uji coba melawan Al-Ahly dalam ajang Trofeo Joan Gamper.

Siulan terdengar saat nama De Jong disebut oleh announcer stadion. Pemain asal Belanda itu tetap berjalan tenang menuju rekan-rekannya di Barcelona.

Siulan tersebut mungkin berkaitan dengan pemberitaan Gerard Romero. Jurnalis Spanyol itu mengungkap bahwa De Jong musim lalu menolak bermain melawan Atlético Madrid di Liga Champions dan bahwa hubungannya dengan pelatih Hansi Flick disebut berjalan kurang baik.

Menurut De Jong, sama sekali tidak ada yang benar dari cerita-cerita tersebut. ''Gerard Romero melaporkan, dan dia sendiri yang memulai semua ini, bahwa saya tahun lalu menolak bermain melawan Atlético di Liga Champions. Itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar,'' tegasnya kepada kanal klub Barcelona.

Selain itu, pemain timnas Belanda tersebut menilai lucu bahwa beredar rumor hubungannya dengan Flick memburuk. ''Romero mengatakan bahwa hubungan saya dengan pelatih sangat buruk. Tapi itu tidak benar. Hubungan saya dengannya justru sangat baik.''

De Jong sementara itu berusaha untuk kembali sepenuhnya bugar setelah cedera lutut yang dialaminya di Piala Dunia. Masih belum diketahui kapan gelandang itu kembali tersedia untuk juara Spanyol tersebut.