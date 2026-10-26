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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Frenkie de Jong buka suara soal kembalinya yang menyakitkan di El Clasico dan bertekad merebut kembali posisi starter di Barcelona

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Frenkie de Jong mengungkapkan rasa frustrasinya setelah Barcelona kalah 1-2 dari Real Madrid di Spotify Camp Nou. Pemain timnas Belanda itu kembali merumput dalam laga penting tersebut setelah lama dinantikan, tetapi tidak mampu mencegah Barcelona takluk dari rival bebuyutannya.

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Kekecewaan di ibu kota Catalunya

De Jong mengungkapkan rasa frustrasinya atas kekalahan 2-1 klubnya dari Madridd. Dalam laga tersebut, tim tamu berhasil merebut kemenangan. Hasil itu menyisakan kekecewaan bagi tuan rumah, yang kesulitan mempertahankan ritme permainan seperti biasanya. De Jong mengakui bahwa kekalahan dalam laga sebesar ini merupakan pukulan telak bagi moral skuad, terutama saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

"Kekalahan selalu menyakitkan, terutama di kandang dan lebih-lebih dalam derbi. Ini bukan yang kami harapkan, tetapi kami masih berada di puncak klasemen liga dan harus bangkit setelah pekan yang berat ini," kata pemain asal Belanda itu kepada media klub, seperti dikutip VoetbalPrimeur. Meski kecewa, ia tetap yakin timnya memiliki kualitas yang diperlukan untuk segera bangkit dan terus bersaing memperebutkan gelar La Liga. "Kami punya tim yang mampu melakukannya. Kami tidak boleh kehilangan kepercayaan diri dan harus terus menempuh jalan yang sudah kami ambil," tambahnya.

Kesulitan taktis menghadapi Real Madrid

Saat menganalisis penampilan timnya, De Jong berbicara terus terang mengenai alasan Barcelona kesulitan menerapkan gaya bermainnya. Ia menilai kesalahan sendiri saat menguasai bola memberi Real Madrid kesempatan untuk memanfaatkan kekuatan utama mereka: serangan balik. Ketika Barcelona kehilangan konsentrasi pada tahap awal membangun serangan, ketajaman lini depan Madrid menjadi pembeda antara kedua raksasa Spanyol itu.

"Memang benar permainan kami tidak selancar biasanya. Kami sedikit lebih sering kehilangan bola, dan itulah kekuatan mereka: jika Anda kehilangan bola pada fase pertama atau kedua saat membangun serangan, mereka punya pemain-pemain yang sangat cepat dan bisa menjadi penentu," aku De Jong.

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Komitmen terhadap identitas Barcelona

Meski kelemahan taktis Barcelona terlihat dalam pertandingan itu, pemain internasional Belanda tersebut tidak mempertimbangkan perubahan pada pendekatan dasar timnya. Ia meyakini komitmen klub terhadap sepakbola menyerang tidak bisa ditawar, sekalipun membuat mereka rentan terhadap ancaman tertentu. Bagi De Jong, mempertahankan DNA klub lebih penting daripada menerapkan gaya bermain pragmatis dalam laga besar.

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"Kami berusaha meraih kemenangan karena itulah identitas kami dan kami tidak akan pernah meninggalkannya. Namun, kemudian mereka mencetak gol lewat serangan balik dan kami harus tampil lebih baik," ujarnya.

Persaingan memperebutkan tempat di susunan pemain inti

Di luar hasil yang diraih tim, De Jong kini menghadapi tantangan pribadi untuk kembali menjadi pilihan tetap di lini tengah Hansi Flick. Selama ia absen, sejumlah pemain tampil menonjol sehingga pilihan berkualitas di lini tengah semakin banyak. Namun, pemain asal Belanda itu memandang persaingan internal tersebut sebagai bagian yang sehat dari kehidupan di salah satu klub sepakbola terbesar di dunia.

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"Kami punya banyak pemain berkualitas tinggi. Ada pemain-pemain yang sangat bagus, terutama di lini tengah. Persaingan adalah hal yang wajar di tim seperti Barcelona; ini bukan sesuatu yang baru. Saya ingin menjalankan peran saya dan kembali ke susunan pemain inti sesegera mungkin," kata De Jong.

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.