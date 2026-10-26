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Frenkie de Jong mengungkapkan rasa frustrasinya setelah Barcelona kalah 1-2 dari Real Madrid di Spotify Camp Nou. Pemain timnas Belanda itu kembali merumput dalam laga penting tersebut setelah lama dinantikan, tetapi tidak mampu mencegah Barcelona takluk dari rival bebuyutannya.

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Kekecewaan di ibu kota Catalunya

De Jong mengungkapkan rasa frustrasinya atas kekalahan 2-1 klubnya dari Madridd. Dalam laga tersebut, tim tamu berhasil merebut kemenangan. Hasil itu menyisakan kekecewaan bagi tuan rumah, yang kesulitan mempertahankan ritme permainan seperti biasanya. De Jong mengakui bahwa kekalahan dalam laga sebesar ini merupakan pukulan telak bagi moral skuad, terutama saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

"Kekalahan selalu menyakitkan, terutama di kandang dan lebih-lebih dalam derbi. Ini bukan yang kami harapkan, tetapi kami masih berada di puncak klasemen liga dan harus bangkit setelah pekan yang berat ini," kata pemain asal Belanda itu kepada media klub, seperti dikutip VoetbalPrimeur. Meski kecewa, ia tetap yakin timnya memiliki kualitas yang diperlukan untuk segera bangkit dan terus bersaing memperebutkan gelar La Liga. "Kami punya tim yang mampu melakukannya. Kami tidak boleh kehilangan kepercayaan diri dan harus terus menempuh jalan yang sudah kami ambil," tambahnya.

Kesulitan taktis menghadapi Real Madrid

Saat menganalisis penampilan timnya, De Jong berbicara terus terang mengenai alasan Barcelona kesulitan menerapkan gaya bermainnya. Ia menilai kesalahan sendiri saat menguasai bola memberi Real Madrid kesempatan untuk memanfaatkan kekuatan utama mereka: serangan balik. Ketika Barcelona kehilangan konsentrasi pada tahap awal membangun serangan, ketajaman lini depan Madrid menjadi pembeda antara kedua raksasa Spanyol itu.

"Memang benar permainan kami tidak selancar biasanya. Kami sedikit lebih sering kehilangan bola, dan itulah kekuatan mereka: jika Anda kehilangan bola pada fase pertama atau kedua saat membangun serangan, mereka punya pemain-pemain yang sangat cepat dan bisa menjadi penentu," aku De Jong.

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Komitmen terhadap identitas Barcelona

Meski kelemahan taktis Barcelona terlihat dalam pertandingan itu, pemain internasional Belanda tersebut tidak mempertimbangkan perubahan pada pendekatan dasar timnya. Ia meyakini komitmen klub terhadap sepakbola menyerang tidak bisa ditawar, sekalipun membuat mereka rentan terhadap ancaman tertentu. Bagi De Jong, mempertahankan DNA klub lebih penting daripada menerapkan gaya bermain pragmatis dalam laga besar.

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"Kami berusaha meraih kemenangan karena itulah identitas kami dan kami tidak akan pernah meninggalkannya. Namun, kemudian mereka mencetak gol lewat serangan balik dan kami harus tampil lebih baik," ujarnya.

Persaingan memperebutkan tempat di susunan pemain inti

Di luar hasil yang diraih tim, De Jong kini menghadapi tantangan pribadi untuk kembali menjadi pilihan tetap di lini tengah Hansi Flick. Selama ia absen, sejumlah pemain tampil menonjol sehingga pilihan berkualitas di lini tengah semakin banyak. Namun, pemain asal Belanda itu memandang persaingan internal tersebut sebagai bagian yang sehat dari kehidupan di salah satu klub sepakbola terbesar di dunia.

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"Kami punya banyak pemain berkualitas tinggi. Ada pemain-pemain yang sangat bagus, terutama di lini tengah. Persaingan adalah hal yang wajar di tim seperti Barcelona; ini bukan sesuatu yang baru. Saya ingin menjalankan peran saya dan kembali ke susunan pemain inti sesegera mungkin," kata De Jong.