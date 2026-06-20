Frenkie de Jong bersuara keras: 'Orang-orang itu sama sekali tidak mengerti...'

Setelah kemenangan meyakinkan 5-1 timnas Belanda atas Swedia, Frenkie de Jong melontarkan kritik tajam kepada para pengkritiknya. Gelandang tim Oranje tersebut menyatakan dalam wawancara dengan Noa Vahle dari SBS6 bahwa banyak orang memang menonton sepak bola, tetapi menurutnya mereka tidak benar-benar memahami permainan tersebut. De Jong menanggapi diskusi yang terus berlanjut mengenai perannya dalam skuad asuhan pelatih kepala Ronald Koeman.

Pada Sabtu malam di Houston, Belanda mengambil langkah besar menuju babak selanjutnya Piala Dunia. Berkat gol-gol dari Brian Brobbey (dua kali), Cody Gakpo (dua kali), dan Crysencio Summerville, Swedia berhasil dikalahkan dengan meyakinkan.

Setelah pertandingan, De Jong ditanya bagaimana ia menilai penampilannya sendiri. De Jong merasa puas dan menyoroti perbedaan dengan pertandingan sebelumnya melawan Jepang. “Swedia memberikan ruang lebih banyak daripada Jepang. Karena itu, bagi kami, bermain sepak bola jadi sedikit lebih nyaman.”

Vahle kemudian menyinggung pernyataan Koeman, yang sehari sebelumnya mengatakan telah berbicara dengan De Jong mengenai kontribusinya di lini serang. Gelandang tersebut mengakui bahwa ia senang berpikir lebih ke depan jika situasinya mengharuskannya, namun langsung memberikan tanggapan terhadap kritik yang sering diterimanya, termasuk setelah pertandingan melawan Jepang.

“Saya merasa banyak orang sebenarnya tidak paham sepak bola. Mereka memang menonton, tapi tidak melihat permainannya. Itu tidak masalah, karena dengan begitu semua orang bisa membicarakannya, tapi memang begitu adanya,” kata De Jong.

De Jong menyoroti bahwa permainannya sering disalahartikan. “Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa saya tidak mengoper bola ke lini belakang, tapi itu tidak benar. Itu berarti Anda tidak memperhatikan dengan baik. Hal itu tergantung pada pertandingan, tetapi juga pada momennya. Apakah ada pemain yang berlari atau tidak? Bagaimana cara dia berlari? Itu bergantung pada banyak hal.”

Setelah pertandingan, De Jong mendapat dukungan dari kapten Virgil van Dijk, yang menyatakan bahwa kritik terhadap gelandang tersebut berlebihan. “Senang mendengarnya,” kata sang gelandang. “Saya rasa di Belanda secara umum kita bisa lebih menghargai para pemain.”

Di saat yang sama, ia menekankan bahwa ia tidak memiliki masalah sama sekali dengan kritik yang beralasan. “Setiap orang bisa saja tampil kurang baik dalam sebuah pertandingan. Tidak apa-apa jika ada kritik terhadap hal itu. Namun, sering kali hal itu berlebihan hingga seseorang langsung dianggap sebagai pemain yang buruk. Kami memiliki banyak pemain yang sudah bertahun-tahun bermain di level tertinggi. Menurut saya, saat ini semua orang hanya ingin bersuara agar pada akhirnya menjadi terkenal.”

Dengan senyuman, De Jong menutup pembicaraannya: “Yang terpenting adalah kami menang. Kami senang dengan itu.”