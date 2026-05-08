Fred Rutten atau Dick Advocaat yang akan melatih timnas di Piala Dunia? Asosiasi Sepak Bola Curaçao memberikan kejelasan

Asosiasi Sepak Bola Curaçao telah memutuskan bahwa Fred Rutten akan memimpin tim selama Piala Dunia, demikian dilaporkan oleh De Telegraaf. Dengan keputusan ini, asosiasi tersebut tidak menuruti keinginan sejumlah sponsor dan pemain internasional yang ingin melihat Dick Advocaat kembali memimpin tim.

Pada akhir Februari, Rutten mengambil alih tugas Advocaat, yang harus mundur dari jabatannya karena alasan pribadi. Rutten harus mempersiapkan timnya untuk Piala Dunia musim panas mendatang.

Tim asuhan Advocaat lolos ke putaran final untuk pertama kalinya pada akhir 2025 dan dengan demikian menjadi negara terkecil yang pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Musim panas ini, Curaçao akan berhadapan dengan Jerman, Pantai Gading, dan Ekuador.

Menjelang Piala Dunia, Rutten telah melatih timnya dua kali, namun hasilnya kurang memuaskan. Selama periode pertandingan internasional baru-baru ini, tim tersebut kalah 2-0 dari Tiongkok dan bahkan 5-1 dari Australia.

Setelah hasil yang mengecewakan ini, ketua federasi Gilbert Martina mendengar bahwa para pemain internasional dan sponsor, termasuk Corendon, ingin Advocaat yang memimpin tim ke Piala Dunia, terutama karena kondisi pribadi Advocaat kini sudah membaik. Hal ini disampaikan Johan Derksen minggu ini di acara Vandaag Inside.

Asosiasi pun memanggil rapat dewan untuk membahas situasi tersebut. Dalam rapat itu diputuskan bahwa Rutten tetap akan ikut ke Piala Dunia. Keinginan beberapa pemain internasional dan sponsor pun tidak dipenuhi.

"Fred Rutten akan mewakili Curaçao sebagai pelatih kepala selama Piala Dunia. Pengambilan keputusan di Federasi Sepak Bola Curaçao (FFK) tidak hanya didasarkan pada keinginan para pemain dan sponsor, tetapi juga tercantum dalam anggaran dasar FFK," tegas Martina dalam De Telegraaf. Hal ini juga menegaskan bahwa kembalinya Advocaat memang merupakan keinginan serius dari beberapa pemain dan sponsor.