Davide Frattesi, gelandang baru Lazio yang datang dari Inter dan sudah mencetak dua gol bernilai enam poin, berbicara dalam konferensi pers perkenalannya bersama Biancocelesti:





Bagaimana Anda bisa bergabung dengan Lazio?

Sebenarnya saya sedang di atas kapal, lalu saya mendengar dari pelatih dan ada urusan birokrasi yang harus diselesaikan. Bagaimanapun juga, semuanya berlangsung cukup cepat.





Apa yang meyakinkan Anda kali ini untuk datang? Lalu mari kita perjelas: Anda memang pendukung Lazio sejak dulu?





Saya di sini (tertawa, red), sayangnya dulu tidak ada yang mengawasi saya. Tapi saya mulai sebagai pemungut bola di bawah Curva Sud, saya berada dekat Scamacca pada 26 Mei. Saya sempat menggodanya. Ayah saya pendukung Lazio, dia sering membawa saya ke stadion. Saya sudah beberapa kali ke stadion. Dengan pelatih, ada hubungan yang dimulai sejak lama di tim nasional, lalu tercipta dinamika tertentu dan saya tidak terlalu banyak berpikir, saya memang butuh proyek seperti ini. Saya yakin dengan pilihan ini, saya datang dengan antusiasme dan ekspektasi besar. Sesampainya di sini saya menemukan grup yang penting, pusat olahraga tempat orang bisa bekerja dengan baik.









Seberapa besar Lazio bisa memberi Anda?





Banyak, karena ini klub besar, kami harus membidik yang tertinggi. Secara pribadi, setelah tahun terakhir yang sulit bagi saya, saya rasa ini tempat yang tepat untuk bangkit lagi dan mencoba menaikkan standar sedikit serta memburu target-target penting di sini.





Kisah Anda tampak seperti dongeng musim panas: orang juga bisa kembali ke Lazio...





Tahun terakhir saya juga merasa buruk secara mental. Pacar saya mengatakannya kepada saya, uang bukan hal yang paling mendasar, ada hal-hal lain yang lebih penting. Tentu saja, orang juga tidak dibayar 2 euro per jam. Semua yang saya punya di bank akan saya tukar untuk bisa melihat nenek saya lagi selama lima menit.





Apa yang tidak berjalan dengan baik di Inter?

Pada dasarnya ada pemain-pemain kuat di lini tengah, dengan kekuatan yang setara itu tidak mudah. Tahun lalu saya datang setelah operasi hernia, kepala saya jalan tetapi kaki saya tidak. Untuk kembali lebih cepat saya mengalami tarikan pada adduktor, saya mulai berlatih dengan baik pada November dan Desember. Pada titik itu sudah terlambat mengingat persaingan yang sangat ketat. Sulit memulai pada Desember, dibandingkan di awal musim. Faktanya saya rasa saya hanya mencetak tiga gol di Coppa Italia.





Gol mana yang akan Anda rayakan dengan cara khusus?





Untuk target itu masih terlalu dini, kami masih di Agustus, itu akan dibicarakan nanti. Saya bahkan bisa menyiapkan satu selebrasi, lalu mungkin saya mencetak gol pada menit ke-90 dan "tirai"-nya tertutup untuk saya... Untuk sekarang, semoga saja bisa mencetak gol.





Target pribadi?





Mencoba finis setinggi mungkin, target pribadi tidak terlalu penting, kalau finis di posisi ke-15 skor saya tidak banyak mengubah apa pun. Saya ingin finis setinggi mungkin di klasemen.





Tentang mentalitas yang ingin dibawa ke sini? Perubahan apa yang ingin Anda bawa ke Lazio?





Sebagai klub mereka akan memikirkannya sendiri, saya menemukan fasilitas yang sangat bagus, canggih. Bahkan ada dokter gigi, hal-hal yang di Milan tidak ada. Tapi saya tidak ingin menjadi Mesias, itu terdengar berlebihan. Ada hal-hal kecil yang harus diubah, lalu satu per hari dan Anda akan berkembang. Dua-tiga hal sepele tetap bisa membantu Anda bertumbuh.





Apa yang dikatakan Gattuso untuk meyakinkan Anda datang?





Dia bilang dia akan datang menjemput saya (tertawa, red). Dia menjelaskan situasinya, saya ini sedikit tipe orang yang mencari hal-hal "mustahil". Dia berbicara kepada saya tentang situasi di sini yang sedikit melempem dan harus diangkat lagi. Saya juga mengenalnya sebagai pribadi, untuk orang seperti pelatih, kalau harus membantunya maka itu harus dilakukan. Sosok yang membuat Anda siap pergi berperang.





Apakah Anda sudah merasa sebagai seorang pemimpin? Kepergian Romagnoli?





Karier Alessio berbicara sendiri. Bagi banyak pemain muda dia adalah titik acuan, di sini ada kelompok pemain Italia yang bagus, tetapi dalam karier seseorang harus membuat pilihan. Itu bisa dipahami, kami mengucapkan salam kepadanya dan semoga sukses. Saya lebih ingin menjadi panutan bagi para pemain muda, dalam beberapa pekan orang tidak bisa langsung menjadi pemimpin. Ada kapten, dialah pemimpinnya.





Bagaimana Anda menjalani antusiasme para suporter yang terkait dengan nama Anda? Apakah Anda menduganya?





Mungkin sedikit lebih rendah, tetapi mungkin mereka memikirkan indahnya perjalanan itu. Beberapa teman menghajar saya habis-habisan, saya rasa itu hal yang bagus. Saya butuh merasa penting lagi, di Bologna saya hancur padahal baru satu pekan latihan. Antusiasme itu tidak boleh dipadamkan, bagi saya itu sangat penting untuk bermain sepak bola dengan baik.





Apakah Anda sudah pulang ke rumah di Fidene? Apa yang akan Anda katakan kepada seorang remaja saat ini?





Saya ke sana kemarin, saya makan satu kilo pizza (tertawa, red). Sejak kecil saya sudah fokus dan berkonsentrasi, lalu dibutuhkan komitmen dan pengorbanan. Seseorang harus benar-benar memberikan segalanya, lalu hasilnya bisa baik atau buruk, tetapi kalau Anda masuk ke permainan terkutuk ini, Anda akan meraih kepuasan luar biasa untuk diri sendiri dan keluarga Anda.





Sebagai orang Roma, apa yang bisa Anda bawa?





Semua orang mengejek saya, setelah pernyataan-pernyataan terakhir mereka semua menaruh roti di piring saya. Saya akan mencoba membawa sedikit keganasan dan sikap cuek yang sehat.





Apakah rekan-rekan setim juga menelepon Anda? Apakah Anda berpikir akan pulang secepat ini sejak awal?





Untuk pulang ke rumah, ya, tetapi untuk melakukannya secepat ini mungkin tidak. Saya ulangi, sejak nenek meninggal saya merasa perlu untuk pulang. Uang tidak ada gunanya bagi saya, saya ingin lebih banyak bersama keluarga dan teman-teman. Meski sulit, saya ingin sedikit lebih menikmati hidup, saya pergi saat berusia 16 tahun, banyak hal yang saya lewatkan. Jika sedikit bisa dipulihkan, itu akan sangat baik.





Seberapa besar Anda merindukan melihat para suporter? Sekarang di lini tengah bahkan sudah darurat...





Di Milan saya merasa meninggalkan sesuatu yang indah juga dengan para suporter. Misalnya, suatu kali Thuram berkata kepada saya di Olimpico: "Apa di sini memang selalu seperti ini?". Saya bilang ya, bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Selebihnya masih terlalu dini, bagi kami dan lawan-lawan kami. Nanti kita lihat bagaimana jalannya. Kami harus tetap fokus.





Bisakah Lazio kembali ke Eropa? Anda berbicara tentang target pribadi Anda, bukan apakah ini bisa menjadi target tim.





Masih agak terlalu dini, dibutuhkan ujian yang lebih sulit. Bukan karena Genoa dan Bologna lebih rendah, tetapi karena ini masih Agustus dan tidak ada tim yang 100%. Nanti kita lihat, lawan-lawan akan berkembang, kami juga akan berkembang. Saya berharap kondisi kami akan lebih baik daripada tim-tim yang akan kami hadapi (tertawa, red).