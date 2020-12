Frank Lampard Kesal Chelsea Harus Jalani Dua Pertandingan Dalam Waktu 48 Jam

Lampard merasa timnya dirugikan oleh keputusan liga karena hanya memiliki waktu pemulihan yang singkat di antara pertandingan pada akhir Desember ini.

Manajer Frank Lampard mengecam jadwal timnya, dengan mengatakan bahwa memiliki pertandingan lawan dan dalam rentang waktu 48 jam justru memberi keuntungan bagi para rival dalam perebutan gelar Liga Primer Inggris.

The Blues tidak akan bisa menurunkan starting XI terkuat untuk kedua pertandingan itu, yakni lawan The Blues di Boxing Day di Emirates Stadium, Minggu (27/12) dini hari WIB, dan lawan The Villans di Stamford Bridge, Selasa (29/12) dini hari WIB.

Sementara itu, memiliki tiga hari di antara dua pertandingan serta dan Hotspur memiliki empat hari.

Lebih banyak tim

Lampard menyatakan pihaknya sudah mengajukan protes kepada penyelenggara Liga Primer, namun ditolak dengan tidak mengubah jadwal pertandingan.

Lampard berkesimpulan bahwa Liga Primer tidak bertindak adil dan lebih mementingkan keuntungan hak siar ketimbang keselamatan para pemain dan kualitas kompetisi.

"Ini dua pertandingan dalam dua hari, 48 jam," ujar Lampard.

"Saya tidak berusaha menjadi pintar, tapi itu adalah hal penting bagi kami karena ada tim-tim lain yang menantang di puncak liga yang memainkan dua pertandingan dalam waktu tiga hari."

"Manchester United, Tottenham, dan Liverpool memainkan dua pertandingan dalam tiga atau empat hari. Ini kontrapoduktif untuk kualitas Liga Primer, dan itu beresiko bagi para pemain karena akan memainkan dua pertandingan itu dalam olahraga elit kelas atas. Semua orang tahu itu."

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Dan, saya tahu dengan jelas apa yang terjadi dengan hal ini juga; pertandingan disiarkan secara langsung seperti sekarang. Dan, kami bermain lawan Arsenal di Boxing Day, dan pertandingan kami lawan Man City telah diundur hingga Minggu [3 Januari]."

"Jadi, dengan jadwal itu kami tidak bermain, dan Aston Villa juga ingin bermain pada Selasa, mereka menginginkan hari yang ekstra, dan begitu pula kami. Tapi, kami ditolak oleh Liga Primer dan penyedia siaran."

"Diputuskan kami bermain dua kali dalam 48 jam ketika tim-tim lain yang menantang di puncak liga bermain dua kali dalam tiga hari."