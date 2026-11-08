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Posisi Pierre Sage di Selhurst Park berada di ujung tanduk setelah Crystal Palace menelan kekalahan pahit 3-1 dari Liverpool di kandang. Hasil itu membuat Palace tetap terpuruk di dasar klasemen Liga Primer Inggris saat klub memasuki jeda internasional terakhir tahun kalender ini.

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Palace pertimbangkan pergantian pelatih setelah rentetan hasil buruk

Jajaran petinggi Crystal Palace tengah mempertimbangkan masa depan Pierre Sage setelah awal yang buruk dalam kampanye Premier League. Kekalahan kandang dari Liverpool pada Minggu menjadi kekalahan keempat beruntun mereka di liga, membuat Palace hanya mengumpulkan tujuh poin dari sepuluh pertandingan pertama. Klub ini juga memiliki rekor pertahanan terburuk di kasta tertinggi setelah kebobolan 24 gol musim ini. Performa mereka di Eropa pun tersendat, dengan hanya satu kemenangan dari empat pertandingan Liga Europa.

Menurut Sky Sports, mantan pelatih Brentford dan Tottenham, Thomas Frank, muncul sebagai kandidat utama untuk mengambil alih posisi pelatih jika pergantian dilakukan. Sage datang dengan ekspektasi tinggi setelah membawa Lens meraih kemenangan bersejarah di Piala Prancis, tetapi menghadapi kesulitan besar dalam beradaptasi dengan sepakbola Inggris.

Meski tekanan terus meningkat, ia tetap teguh seusai kemunduran terbaru di Selhurst Park. "Ini bukan perubahan dari mimpi menjadi mimpi buruk," tegas pelatih berusia 47 tahun itu. "Saya tidak merasakannya seperti itu. Saya hanya menjalankan pekerjaan saya, berfokus pada pekerjaan saya dan pada apa yang harus saya lakukan untuk menemukan solusi. Hasilnya tidak berada di level ini, dan saya tahu saya harus berupaya lebih keras dalam hal-hal tersebut, terutama dalam cara kami bermain, untuk membuat perubahan itu."

Ketidakjelasan identitas taktik dan kesulitan perekrutan

Salah satu masalah utama tampaknya adalah ketidakcocokan antara filosofi yang diinginkan Sage dan karakter skuad saat ini. Di Lens, Sage dikenal dengan permainan menekan bertempo tinggi dan penguasaan bola yang dominan, tetapi Palace kesulitan menunjukkan intensitas serupa. Skuad ini kehilangan energi yang diberikan Ismaila Sarr. Absennya sang pemain akibat cedera sangat terasa setelah ia mencetak 21 gol musim lalu.

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Sage juga harus menghadapi gangguan di luar lapangan terkait masa depan Jean-Philippe Mateta dan Sarr, yang sama-sama dikaitkan dengan kepergian. Perpaduan nasib buruk dan ketidakcocokan taktik itu membuat Palace belum menang di liga sejak pertengahan Oktober. Menanggapi situasi saat ini, sang pelatih mengakui adanya kesenjangan antara penampilan tim dan ekspektasi. "Kami harus lebih kompetitif," ujar Sage kepada media. "Saat ini, kami mampu menciptakan sesuatu, kami mengharapkan banyak hal, tetapi kami tidak mendapatkan hasil yang diharapkan."

Sejumlah kandidat siap menggantikan Sage

Dengan jeda internasional menyediakan waktu yang tepat untuk melakukan perubahan, dewan direksi Palace tengah mempertimbangkan sejumlah alternatif. Selain Frank, mantan pelatih Nottingham Forest Sean Dyche juga diyakini mendapat dukungan dari sejumlah anggota jajaran pimpinan klub. Keduanya saat ini tidak memiliki pekerjaan, sehingga dapat menjadi pilihan untuk mengambil alih sebelum Palace bertandang menghadapi Coventry pada 21 November. Tekanan terhadap Sage bertambah karena pendahulunya, Oliver Glasner, meraih kesuksesan besar dengan mempersembahkan gelar Piala FA pertama bagi klub serta trofi Liga Konferensi Europa sebelum pindah ke Forest.

Rentetan hasil buruk yang bermula dari kekalahan memalukan 5-0 dalam derbi melawan Brighton membuat Sage menjadi favorit bandar taruhan sebagai pelatih pertama yang kehilangan pekerjaannya pada musim Premier League ini. Meski sejumlah orang di internal klub bersimpati karena krisis cedera dan kepergian pemain-pemain berkualitas tinggi seperti Michael Olise dan Marc Guehi sepanjang setahun terakhir, posisi Palace di klasemen semakin sulit diabaikan. Jika ingin menghindari perjuangan melawan degradasi sepanjang musim, dewan direksi mungkin merasa tidak punya pilihan selain bertindak cepat sebelum periode liburan akhir tahun dimulai. Dua pekan ke depan akan menentukan masa depan Sage di London Selatan.