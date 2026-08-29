Franck Kessié baru saja menjalani hari yang benar-benar gila. Gelandang Pantai Gading yang berstatus bebas transfer itu sempat sangat dekat untuk bergabung dengan Juventus, tetapi negosiasi kandas pada pagi ini. Beberapa jam kemudian, Kessié mencapai kesepakatan dengan cinta lamanya, Atalanta, yang kini telah dengan bangga memperkenalkannya.

Kessié ingin kembali ke Eropa setelah tiga tahun bersama Al-Ahli di Arab Saudi, tempat ia sebelumnya meraih sukses besar. Gelandang bertahan berusia 29 tahun itu menjelma menjadi bintang di AC Milan dan kemudian bermain selama empat tahun untuk Barcelona.

Kapten Pantai Gading itu memenangi dua trofi besar bersama Al-Ahli. Baik pada 2025 maupun 2026, tim asuhan manajer Newcastle United saat ini, Matthias Jaissle, menjuarai Liga Champions AFC. Piala Super Arab Saudi (2026) juga menghiasi CV Kessié.

Pada Sabtu pagi, Sky Sport Italia melaporkan bahwa Kessié, meski negosiasi berlangsung panjang, pada akhirnya tidak akan bergabung dengan Juventus. Gelandang jangkar itu tidak puas dengan 4,5 juta euro bersih per tahun dan juga tidak tercapai kesepakatan soal komisi untuk para agennya.

Menurut Sky , Atalanta sebenarnya sama sekali tidak ada dalam radar Kessié, tetapi setelah kontak awal, tanda tangannya sudah membubuh pada kontrak barunya yang berlaku hingga pertengahan 2029 'dalam beberapa jam'.

Dengan demikian, Kessié tiba-tiba kembali ke klub tempat ia menimba ilmu di akademi dan tempat ia menorehkan terobosannya di sepakbola profesional. Pada musim panas 2017, ia menghasilkan 32 juta euro untuk Atalanta saat dijual ke Milan. Di Atalanta, Kessié akan kembali bertemu antara lain dengan legenda klub Marten de Roon.

De Roon meninggalkan Atalanta pada 2016 untuk bergabung dengan Middlesbrough, sehingga Kessié yang saat itu masih muda mendapat kesempatan. Kessié tampil begitu impresif hingga setelah baru 31 pertandingan ia sudah dibeli Milan. Atalanta kemudian memutuskan memulangkan De Roon dari Inggris hanya setahun kemudian.