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Francesco Pio Esposito mengaku merasakan tekanan psikologis yang sangat besar saat maju untuk mengeksekusi penalti setelah menyaksikan saudara laki-lakinya gagal sebelumnya dalam kemenangan 3-1 atas Prancis. Penyerang muda Inter itu menjadi pahlawan malam itu, melanjutkan performa individunya yang sensasional untuk memastikan kemenangan penting bagi Italia di Nations League.

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Tampil di bawah tekanan besar

Pio Esposito dengan cepat menjadi tumpuan serangan Italia, dan penampilannya melawan Prancis semakin memperkuat reputasinya yang terus menanjak. Penyerang milik Inter yang tengah tampil tajam itu mencetak dua gol untuk membantu menaklukkan Prancis. Namun, penalti yang berhasil ia eksekusi menjadi momen paling emosional, karena ia maju sebagai penendang setelah saudaranya, Sebastiano Esposito, lebih dulu mengalami nasib buruk dalam pertandingan tersebut.

Mengenang momen penuh tekanan itu, penyerang muda tersebut mengakui bahwa penalti itu berarti lebih dari sekadar angka di papan skor. "Tanggung jawabnya berlipat," katanya kepada Sky Sport Italia. "Di satu sisi, saya harus memastikan kemenangan, dan di sisi lain membuat orang melupakan kesalahan Seba; di lapangan, melihatnya gagal mengeksekusi penalti terasa berat bagi saya."

Menorehkan catatan gol yang produktif

Catatan bintang muda Inter itu semakin sulit diabaikan oleh staf pelatih tim senior. Dengan sembilan gol hanya dalam 14 penampilan internasional, Pio Esposito menyamai laju gol sejumlah nama paling legendaris dalam sejarah sepakbola Italia. Meski perhatian terhadap potensinya sebagai tumpuan baru serangan Italia terus meningkat, penyerang itu tetap membumi.

"Saya tidak tahu soal itu, yang saya lakukan hanyalah selalu memberikan yang terbaik," jelasnya. "Saya berharap bisa terus seperti ini karena satu-satunya rahasia adalah bekerja setiap hari serta memiliki dan memberikan komitmen maksimal."

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Bangga mampu mengalahkan tim kuat Prancis

Kemenangan atas tim sekaliber Prancis menjadi pernyataan penting bagi Italia yang tengah berupaya membangun kembali reputasinya di level internasional. Setelah melalui masa transisi dan sesekali menghadapi keraguan publik, hasil terbaru ini menunjukkan bahwa skuad tersebut bergerak ke arah positif di bawah kepemimpinannya saat ini. Esposito meyakini kemenangan itu merupakan buah kerja keras seluruh anggota tim.

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"Tentu saja, menang melawan Prancis yang begitu kuat menjadi kebanggaan bagi semua orang. Kami harus melanjutkan langkah ini dengan antusiasme yang sama," ujar sang penyerang. Ia menilai perpaduan pemain muda dan berpengalaman sebagai faktor utama di balik keberhasilan mereka belakangan ini. "Kami semua memulai lagi bersama dengan antusiasme besar; ini adalah kelompok pemain muda dengan beberapa pemain berpengalaman yang banyak membantu kami."

Membangun tim nasional yang solid

Di luar pencapaian individu dan gol, suasana di ruang ganti tampaknya menjadi fondasi kebangkitan Italia. Sang penyerang menegaskan bahwa skuad saat ini memiliki kekompakan yang membuat para pemain muda bisa berkembang tanpa rasa takut. Kekompakan itu sangat penting dalam menghadapi momen-momen sulit sepanjang kiprah mereka di Nations League. Ia menutup dengan memuji semangat rekan-rekan setimnya: "Ini adalah kelompok yang solid, memiliki antusiasme besar, dan tampil sangat baik."

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Italia saat ini nyaman berada di puncak klasemen grup dengan sepuluh poin yang diraih lewat perjuangan keras. Namun, mereka tidak boleh berpuas diri atau lengah. Ujian berat menanti pada Minggu mendatang ketika mereka harus bertandang ke Brussel untuk menghadapi Belgia yang tangguh.