Francesco Farioli terancam kehilangan talenta top: FC Porto menerima tawaran 45 juta euro

Rodrigo Mora berada dalam peminatan konkret AS Roma, lapor Sky Italia. Klub Italia itu telah mengajukan tawaran sebesar 45 juta euro plus bonus dan berharap bisa merekrut talenta top berusia 19 tahun itu dari FC Porto.

Selain Roma, Mora juga diminati Galatasaray, yang tampaknya mengupayakan kesepakatan peminjaman. Klub Italia itu ingin merekrut Mora secara permanen, sehingga kini mereka dianggap sebagai favorit untuk mendapatkan tanda tangan Mora.

Di Roma, mereka tahu bahwa Mora paling optimal bermain sebagai nomor 10 murni, posisi yang biasanya tidak tersedia dalam sistem 3-4-2-1 milik pelatih Gian Piero Gasperini.

Namun, Gasperini dan staf teknisnya yakin bahwa Mora yang berkaki dominan kanan juga bisa bermain sedikit lebih melebar sebagai salah satu dari dua nomor 10 di belakang striker.

Mora melakoni debut saat usianya 15 tahun, 8 bulan, dan 10 hari sebagai pemain termuda sepanjang sejarah di sepak bola Portugal. Kini ia telah memainkan 79 pertandingan untuk Porto, dengan sumbangan 16 gol dan 6 assist.

Musim lalu, pelatih Francesco Farioli memainkan Mora dalam 44 pertandingan, 28 di antaranya di Liga Portugal. Tepat dalam separuh dari pertandingan tersebut, pemain teknis itu tampil sebagai starter.

Mora memiliki kontrak dengan Porto hingga pertengahan 2030, yang di dalamnya terdapat klausul pelepasan tetap sebesar 70 juta euro. Namun, juara bertahan Liga Portugal itu bersedia untuk bernegosiasi.

Diperkirakan, tawaran pertama Roma akan belum mencukupi, meski sejauh ini belum diketahui seberapa jauh Porto bersedia turun dan apakah Roma juga siap membayar jumlah tersebut.

Gasperini kini sudah berbulan-bulan menunggu pemain sayap baru. Roma sebelumnya nyaris mendatangkan Mason Greenwood dan Crysencio Summerville pada musim panas ini, yang pada akhirnya memilih masing-masing Fenerbahçe dan Al-Hilal.