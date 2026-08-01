Goal.com
LiveTiket
FC Porto v SCU Torreense - Portuguese Super CupGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Francesco Farioli raih trofi kedua sebagai pelatih FC Porto saat debut Hwang In-beom

FC Porto vs Torreense
FC Porto
Torreense
Super Cup

Francesco Farioli meraih trofi keduanya sebagai pelatih FC Porto. Os Dragões memenangi Piala Super Portugal dengan mengalahkan klub divisi dua SCU Torreense, yang musim lalu secara sensasional merebut piala nasional. Victor Froholdt menjadi pembeda: 1-0.

Di starting XI Porto, juara liga, Farioli memberi tempat antara lain kepada gelandang bertahan Pablo Rosario. Hwang In-beom, yang didatangkan dari Feyenoord, memulai laga di bangku cadangan dan menjalani debut resminya 15 menit sebelum waktu normal berakhir.

Porto seperti yang diperkirakan menjadi tim yang lebih dominan, meski butuh waktu sebelum peluang besar pertama yang gagal dimanfaatkan benar-benar tercipta. William Gomes melepaskan tembakan melambung di tiang jauh saat berada dalam posisi yang sangat menjanjikan.

Pada menit ke-38, gol pertama sekaligus satu-satunya dalam pertandingan akhirnya tercipta. Winger kiri Pepê bergerak memotong ke dalam dan mengirim bola dengan sempurna ke kepala Froholdt, yang membuat kiper Adriel tak berkutik: 1-0.

Terlepas dari perbedaan kualitas, Torreense mampu membuat laga ini benar-benar kompetitif. Porto nyaris tidak menciptakan apa pun setelah jeda, tetapi pada akhirnya tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir.

Liga Portugal 2
Farense crest
Farense
FAR
Torreense crest
Torreense
TOR
Liga Portugal
FC Porto crest
FC Porto
POR
Alverca crest
Alverca
ALV

Dengan demikian, Porto bisa menatap awal musim liga dengan perasaan positif, pekan depan pada Minggu saat menjamu Alverca. Torreense dapat menantikan fase liga Liga Europa.

Namun, tim kejutan itu memang menutup musim lalu dengan nada minor. Setelah final piala yang dimenangi melawan Sporting Portugal (1-2), leg kedua play-off promosi masuk dalam agenda. Setelah bermain 0-0 di kandang sendiri melawan Casa Pia, mereka gagal pada leg kedua (2-0). Dengan demikian, Torreense harus kembali memburu promosi.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google