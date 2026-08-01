Francesco Farioli meraih trofi keduanya sebagai pelatih FC Porto. Os Dragões memenangi Piala Super Portugal dengan mengalahkan klub divisi dua SCU Torreense, yang musim lalu secara sensasional merebut piala nasional. Victor Froholdt menjadi pembeda: 1-0.

Di starting XI Porto, juara liga, Farioli memberi tempat antara lain kepada gelandang bertahan Pablo Rosario. Hwang In-beom, yang didatangkan dari Feyenoord, memulai laga di bangku cadangan dan menjalani debut resminya 15 menit sebelum waktu normal berakhir.

Porto seperti yang diperkirakan menjadi tim yang lebih dominan, meski butuh waktu sebelum peluang besar pertama yang gagal dimanfaatkan benar-benar tercipta. William Gomes melepaskan tembakan melambung di tiang jauh saat berada dalam posisi yang sangat menjanjikan.

Pada menit ke-38, gol pertama sekaligus satu-satunya dalam pertandingan akhirnya tercipta. Winger kiri Pepê bergerak memotong ke dalam dan mengirim bola dengan sempurna ke kepala Froholdt, yang membuat kiper Adriel tak berkutik: 1-0.

Terlepas dari perbedaan kualitas, Torreense mampu membuat laga ini benar-benar kompetitif. Porto nyaris tidak menciptakan apa pun setelah jeda, tetapi pada akhirnya tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir.

Dengan demikian, Porto bisa menatap awal musim liga dengan perasaan positif, pekan depan pada Minggu saat menjamu Alverca. Torreense dapat menantikan fase liga Liga Europa.

Namun, tim kejutan itu memang menutup musim lalu dengan nada minor. Setelah final piala yang dimenangi melawan Sporting Portugal (1-2), leg kedua play-off promosi masuk dalam agenda. Setelah bermain 0-0 di kandang sendiri melawan Casa Pia, mereka gagal pada leg kedua (2-0). Dengan demikian, Torreense harus kembali memburu promosi.