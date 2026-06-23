Francesco Farioli merekrut pemain dari Ajax dan langsung mendatangkan dua mantan rekan setimnya ke FC Porto

Setelah kepergian Óscar García, Erik Heijblok dan Liam Helsloot juga meninggalkan Ajax. Hal ini dilaporkan oleh Voetbal International. Keduanya segera bergabung dengan FC Porto.

Heijblok telah aktif sebagai pelatih kiper tim utama Ajax sejak 2024. Sebelumnya, ia menjabat posisi yang sama di Jong Ajax dan pernah bekerja dengan berbagai tim junior di klub tersebut. Setelah mengabdi selama total sebelas tahun, ia kini meninggalkan Amsterdam.

Helsloot juga hengkang dari Ajax. Analis video tersebut telah bekerja di klub sejak 2022 dan kini pindah ke Porto, di mana ia akan kembali bekerja sama dengan Farioli.

Heijblok dan Helsloot sudah pernah bekerja sama dengan pelatih asal Italia tersebut pada musim 2024/25. Di bawah kepemimpinannya, Ajax saat itu finis di posisi kedua di Eredivisie, sebuah prestasi yang menjadi landasan hubungan profesional mereka.

Farioli sendiri meninggalkan Ajax setelah musim tersebut akibat perbedaan pandangan dengan manajemen klub mengenai visi masa depan. Di FC Porto, ia memulai kariernya dengan gemilang dengan langsung merebut gelar juara liga pada musim pertamanya. Dengan kedatangan Heijblok dan Helsloot, ia kembali mendatangkan tenaga-tenaga yang sudah dikenalnya.

Heijblok dan Helsloot sebenarnya bukan satu-satunya orang Belanda di Porto. Dave Vos, yang juga mantan pemain Ajax, menjabat sebagai asisten pelatih di klub tersebut, dan musim lalu Pablo Rosario serta Luuk de Jong juga terikat kontrak di sana.