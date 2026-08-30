Peran cadangan Youri Baas saat melawan Telstar merupakan pilihan yang disengaja, demikian dilaporkan pengamat klub Tim van Duijn dari Voetbal International. Bek Ajax itu tengah menjadi perhatian serius FC Porto, yang kini sudah melakukan pendekatan.

Dengan tawaran yang tepat, Baas boleh hengkang dari Ajax, seperti yang sebelumnya terungkap pada pekan ini. Bek berusia 23 tahun itu sejauh musim ini memainkan peran yang lebih sederhana dibandingkan dalam dua musim sebelumnya, ketika ia menjadi salah satu pilar Ajax.

Di Eropa, pelatih Míchel Sánchez terus memilih Daley Blind. Perkembangan Dies Janse juga turut berpengaruh dalam situasi Baas. Ajax melihat Janse, yang menjadi starter melawan Telstar pada Minggu, sebagai talenta besar.

“Syarat-syarat untuk kesepakatan ini masih belum sepenuhnya jelas, karena baik peminjaman maupun penjualan sama-sama menjadi opsi. Namun, fakta bahwa Baas memulai dari bangku cadangan saat melawan Telstar pada Minggu tampaknya memang disengaja. Ajax memperhitungkan skenario bahwa Baas bisa segera pergi”, tulis Van Duijn.

Di Porto, Baas bisa bereuni dengan Francesco Farioli, yang dua tahun lalu meletakkan fondasi bagi perkembangan pesatnya. Pelatih asal Italia itu melihat potensi pada Baas, yang kemudian menjadi andalan tetap di lini pertahanan Ajax.

Minat Porto terhadap Baas memang serius, tetapi ada lebih banyak peminat lain. Kontraknya di Ajax masih berlaku hingga musim panas 2028. Kabarnya, Baas terbuka untuk meninggalkan Amsterdam.

Pada tahap sebelumnya, Eintracht Frankfurt juga sempat menunjukkan minat. Namun, Porto saat ini tampak menjadi pihak yang paling konkret untuk Baas.