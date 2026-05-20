Francesco Farioli mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusannya hengkang dari Ajax: 'Saya tidak meminta tiga pelatih. Kenyataannya adalah...'

Dalam wawancara mendalam dengan Algemeen Dagblad, Francesco Farioli kembali mengenang masa-masa bersama Ajax. Dalam wawancara tersebut, ia menceritakan bahwa di Amsterdam, ada saat-saat di mana ia sama sekali tidak merasa didukung.

Hal itu pertama kali terlihat jelas pada bursa transfer musim dingin, ketika Ajax jelas-jelas sedang mencari pemain baru. “Kami ingin pemain nomor 6 yang bagus dalam mengolah bola dan juga bisa bertahan dengan baik, karena dia sering bermain di posisi itu dalam pertandingan kami,” Farioli memulai ceritanya.

“Jika klub kemudian menawarkan gelandang bertahan dengan karakteristik yang sama sekali berbeda, itu bisa berarti dua hal: Entah Anda telah memilih pelatih yang salah, atau Anda telah memilih yang tepat tetapi tidak mendengarkannya. Maka, pada akhirnya Anda tetap memilih yang salah.”

Pelatih Italia yang karismatik ini pun menyesalkan bahwa hal itu harus terjadi di Ajax. “Saya percaya bahwa pelatih harus selalu mendapat dukungan yang tepat, karena jika Anda berjalan ke arah yang berbeda, pada kenyataannya Anda tidak akan maju.”

Juga menjelang akhir musim, Farioli merasa tidak dianggap serius. Ia ingin membuat tim ‘siap untuk Liga Champions’ dan mengusulkan agar Ajax lebih profesional. Ia membantah bahwa ia pergi hanya karena tidak mendapat tiga koki tambahan.

“Izinkan saya menjelaskan ini: Saya tertawa ketika membaca bahwa saya meminta tiga koki dan hal-hal absurd lainnya. Kenyataannya justru sebaliknya: seorang psikolog, ahli gizi, dan fisioterapis. Itu tidak berlebihan. Para spesialis tersebut sesuai dengan standar kinerja modern klub sepak bola papan atas,” kata Farioli.

Akhirnya, Farioli pun bergabung dengan FC Porto, di mana ia langsung menjuarai liga pada musim pertamanya. “Kami langsung sejalan dalam hal sepak bola dan visi kami mengenai komposisi skuad pun sama,” ujarnya mengenai hubungannya dengan presiden André Villas-Boas. “Komunikasi dan koordinasi di FC Porto sangat langsung. Dengan begitu, Anda bisa memperbaiki atau menerapkan hal-hal dengan lebih cepat daripada di Ajax, yang memiliki struktur yang sangat berbeda.”