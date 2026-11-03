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Pelatih Porto Francesco Farioli meminta timnya menunjukkan tekad maksimal menjelang laga Liga Champions yang sangat menentukan melawan Napoli. Meski mendominasi kompetisi domestik, raksasa Portugal itu masih memburu poin pertama mereka di Eropa. Karena itu, “adu strategi bak catur” melawan Napoli menjadi momen penting dalam perjalanan mereka musim ini.

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Farioli tak gentar menghadapi reputasi Napoli

Farioli menegaskan tidak ada favorit yang jelas saat Porto bersiap menjamu Napoli dalam laga krusial pada pertandingan keempat Liga Champions. Pelatih asal Italia itu, yang telah menjadikan Porto kekuatan dominan di kompetisi domestik, mengakui kualitas lawan yang telah memantapkan diri sebagai tim langganan kompetisi Eropa di bawah Massimiliano Allegri. Meski Napoli mungkin datang dengan sejumlah kekhawatiran terkait kebugaran pemain, Farioli menegaskan kualitas individu dalam skuad tim Italia itu tetap menjadi ancaman yang menuntut konsentrasi penuh para pemainnya di Estadio do Dragao.

“Dalam pertandingan seperti ini, sulit untuk berbicara soal favorit. Napoli punya kualitas meski beberapa pemain absen; mereka tim yang kuat dan kompetitif. Namun, kami juga demikian. Mereka telah memenangkan dua Scudetto dalam beberapa tahun terakhir, dan kami akan memanfaatkan peluang kami untuk tampil hebat. Kami ingin masuk ke lapangan dengan tekad besar,” kata Farioli, seperti dikutip TuttoMercatoWeb.

“Terkait cedera, kami mencoba memperkirakan siapa saja yang mungkin menjadi starter mereka dan kami akan siap. Namun, kami lebih memikirkan susunan pemain kami daripada susunan mereka. Kami juga punya pemain yang absen dan membutuhkan solusi yang tepat. Ini akan menjadi pertandingan seperti catur; ketika satu bidak digerakkan, ada penyesuaian yang harus dilakukan.”

Akar Italia dan pengaruh Allegri

Sebagai salah satu pelatih muda yang paling dihormati di sepakbola Eropa, Farioli menempuh perjalanan karier yang tidak biasa. Ia meraih kesuksesan di Turki, Prancis, dan Portugal sebelum kembali ke tanah airnya dengan sorotan besar. Meski reputasinya terus meningkat di luar negeri, ia tetap memiliki ikatan erat dengan prinsip-prinsip sepakbola Italia dan menyebut Allegri sebagai salah satu pengaruh utama dalam perkembangan kariernya. Farioli memuji banyaknya pelatih berbakat di Italia, baik sosok berpengalaman maupun nama-nama yang tengah naik daun dan terus mendorong perkembangan taktik dalam sepakbola.

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“Saya beruntung bisa pergi ke banyak negara dan menemukan klub-klub yang memberi saya kesempatan untuk memulai enam atau tujuh tahun lalu, serta klub-klub lain yang belakangan memberi saya kesempatan merasakan pengalaman di level tinggi di Eropa. Tahun lalu kami menang, dan itu penting bagi pemain maupun pelatih. Daripada menilai apa yang belum saya dapatkan, saya melihat pengalaman saya sejauh ini dengan rasa terima kasih yang besar kepada mereka yang memberi saya kesempatan ini,” jelasnya.

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“Sudah ada banyak wajah baru di Italia. Sementara itu, para pelatih berpengalaman semuanya memiliki kualitas dan pengalaman hebat, serta telah memberikan dan terus memberikan begitu banyak hal bagi sepakbola Italia. Ada seribu contoh, seperti teman saya Alvini. Kami tinggal hanya beberapa kilometer terpisah dan, meski baru tiba di Serie A belakangan ini, ia bekerja dengan sangat baik dan mengejutkan semua orang. Lalu ada pelatih berpengalaman lain seperti Allegri, sesama orang Toscana seperti kami, yang merupakan salah satu panutan terbesar dalam sepakbola Italia.”

Menyoroti statistik xG Napoli

Farioli juga meluangkan waktu untuk menganalisis statistik Napoli secara lebih mendalam. Menurutnya, hasil-hasil terbaru mereka mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas penampilan mereka. Dengan merujuk pada metrik gol yang diharapkan (xG), ia berpendapat bahwa tim Italia itu tetap menjadi salah satu tim dengan serangan paling kreatif di Eropa.

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“Jika melihat xG, Anda akan menyadari bahwa produktivitas serangan Napoli berada di level tinggi. Mereka tim yang banyak menciptakan peluang, tetapi beberapa hasil tidak mencerminkan penampilan mereka. Namun, itu juga terjadi kepada kami di Liga Champions. Begitulah sepakbola. Yang penting adalah penampilan, dan kami tahu hasil akhirnya menjadi penentu utama,” tambah pelatih Porto itu.

Filosofi Porto dan upaya meraih poin

Menjelang pertandingan, Farioli bertekad mempertahankan identitas yang telah ia tanamkan pada Porto selama 60 pertandingan menangani tim itu. Ia menepis kemungkinan bermain konservatif dan menegaskan timnya akan mempertahankan gaya menekan lawan di area pertahanan mereka serta berfokus pada penguasaan bola yang terkontrol.

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“Tujuan saya adalah menyerang dan mencetak gol. Saya sudah di sini selama 60 pertandingan; kami telah berkembang, kami membawa bola, dan proses membangun serangan sudah ada. Besok pun kami akan menjadi Porto seperti biasanya, termasuk dengan tekanan yang tepat. Keseimbangan akan menentukan; Anda harus mengambil keputusan yang tepat dalam situasi-situasi genting di pertandingan. Dari sudut pandang kami, kami ingin tampil baik agar mulai meraih poin di Liga Champions, dan bermain di kandang memberi kami kesempatan untuk mengerahkan energi ekstra,” pungkas Farioli.