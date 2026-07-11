Francesco Farioli ingin mendatangkan pemain bintang dari Feyenoord ke FC Porto

FC Porto sedang mempertimbangkan untuk menghubungi Feyenoord terkait In-beom Hwang, demikian dilaporkan media Portugal, Record. Gelandang asal Korea Selatan tersebut dikabarkan telah menarik perhatian berkat penampilannya di Piala Dunia 2026.

Hwang yang berusia 29 tahun masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 7 juta euro.

Francesco Farioli, pelatih Porto, masih mengenal Hwang dari masa-masa Hwang bermain di Eredivisie. Para pencari bakat dari juara Portugal tersebut dilaporkan terkesan selama fase grup Piala Dunia.

Hwang terutama tampil mengesankan pada pertandingan pembuka Korea Selatan. Dengan satu gol dan satu assist, ia membawa timnya meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko.

Jika Porto benar-benar serius merekrut Hwang, mereka harus mencapai kesepakatan dengan Feyenoord. Klub asal Rotterdam itu mengeluarkan sekitar 7 juta euro pada tahun 2024 untuk memboyong Hwang dari Red Star Belgrade.

Feyenoord bersedia melepas Hwang, asalkan tawaran yang sesuai diajukan. Penampilannya di Piala Dunia dapat menjadi faktor penentu dalam hal ini.

Hwang sejauh ini telah memainkan 54 pertandingan resmi untuk Feyenoord. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak empat gol dan delapan assist.