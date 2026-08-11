Francesco Farioli ingin memboyong mantan pemain kesayangan publik Feyenoord ke FC Porto

FC Porto telah menghubungi pihak Santiago Gimenez, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Penyerang Meksiko berusia 25 tahun itu tampaknya sedang menjalani pekan-pekan terakhirnya di AC Milan.

Di Milan, Gimenez masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029, tetapi tampaknya ia tidak akan menuntaskan masa baktinya sesuai kontrak tersebut.

Klub raksasa Italia itu membayar lebih dari 30 juta euro kepada Feyenoord pada awal 2025 untuk merekrut Gimenez. Menurut Transfermarkt, kini nilainya tinggal 18 juta euro.

Dalam 37 pertandingan resmi bersama Milan, Gimenez mencatatkan 7 gol dan 6 assist. Penunjukan Rúben Amorim juga tampaknya tidak mengubah situasinya.

Setelah Piala Dunia berakhir, Gimenez mengalami cedera pergelangan kaki, sehingga ia belum bermain semenit pun selama pramusim.

Porto ingin menawarkan jalan keluar bagi Gimenez. Francesco Farioli yakin sang penyerang bisa menemukan kembali performa terbaiknya.

Gimenez sendiri sangat ingin mewujudkan kepindahan itu. Namun, kedua klub harus lebih dulu mencapai kesepakatan.