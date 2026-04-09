Francesco Farioli gagal membawa FC Porto meraih kemenangan akibat gol bunuh diri yang benar-benar aneh

Francesco Farioli dan FC Porto bermain imbang melawan Nottingham Forest pada Kamis malam. Di kandang sendiri, tim asal Portugal itu hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Laga leg kedua akan digelar di Inggris pada Kamis pekan depan.

Sebenarnya, FC Porto seharusnya sudah unggul sejak menit pertama. Nottingham Forest belum sepenuhnya siap dan membiarkan Terem Moffi berdiri bebas di tepi kotak penalti. Untungnya bagi tim Inggris, akurasi tembakannya belum tepat, sehingga Stefan Ortega berhasil melakukan penyelamatan.

Tak lama kemudian, tim asuhan Farioli akhirnya unggul. Setelah umpan tumit indah dari Pablo Rosario, Gabri Viega mampu memberikan umpan silang. Di tiang jauh, William Gomes pun mencetak gol 1-0.

Porto tidak bisa lama menikmati keunggulan tersebut. Dua menit setelah skor 1-0, bek kanan Martim Fernandes mencetak gol bunuh diri yang jarang terjadi. Bek tersebut bermaksud mengembalikan bola dari jarak empat puluh meter ke arah kipernya, namun tendangannya terlalu keras dan secara tidak sengaja mengecoh kipernya sendiri: 1-1.









Martim Fernandes, seolah-olah nasib buruk belum cukup, juga mengalami cedera lima menit kemudian. Ia digantikan oleh Alberto Costa.

Di babak kedua, kedua tim mendapat peluang. Nottingham sejenak tampak akan unggul melalui Igor Jesus, tetapi ia melakukan pelanggaran terhadap kiper Diogo Costa sehingga gol tersebut dianulir.

Setelah gol yang dianulir itu, Porto secara tegas memburu kemenangan. Tendangan dari pencetak gol Gomes masih bisa ditepis oleh Ortega dan Viktor Froholdt melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti yang masih melebar. Pada akhirnya, semua usaha itu tidak membuahkan hasil.