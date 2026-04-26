Francesco Farioli ditanya soal ketertarikan Chelsea dan memberikan jawaban yang sangat jelas

Sebelumnya pada hari Minggu, beredar kabar bahwa Chelsea dilaporkan telah menanyakan kepada FC Porto mengenai kemungkinan merekrut Francesco Farioli. Setelah kemenangan Porto atas Estrela da Amadora (1-2), pelatih asal Italia itu menanggapi rumor tersebut.

Farioli ditunjuk oleh FC Porto musim panas lalu, setelah kontraknya di Ajax diputus secara sepakat bersama. Manajer muda ini begitu mengesankan di tim barunya, sehingga kontraknya diperpanjang hingga pertengahan 2028.

Klub-klub yang ingin merekrut Farioli harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan jasanya. FC Porto telah memasukkan klausul pelepasan sebesar dua puluh juta euro dalam kontraknya.

Pada konferensi pers setelah kemenangan atas tim peringkat lima belas Liga Portugal saat ini, ia ditanya mengenai minat klub London tersebut.

“Bisakah Anda menjamin kepada para penggemar FC Porto bahwa Anda akan tetap di Porto, bahkan jika Anda menerima tawaran yang sangat menggiurkan dari Chelsea?”, tanya pewawancara. “Ya, tentu saja,” jawab pelatih asal Italia itu dengan tegas.

Farioli sedang menjalani musim yang luar biasa bersama Os Dragões. Klub ini berada di puncak klasemen dan telah menjauh tujuh poin dari pengejar terdekatnya, Benfica (75). Sporting CP berada di posisi ketiga dengan 71 poin, namun masih memiliki satu pertandingan tersisa.

Akibat hasil imbang Sporting melawan AVS Futebol SAD (1-1) pada Minggu malam, Farioli dan rekan-rekannya akan memiliki kesempatan emas untuk dinobatkan sebagai juara nasional pada Sabtu mendatang. Hal ini akan menjadi gelar juara nasional ke-31 dalam sejarah klub.