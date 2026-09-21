Francesco Farioli dihujani kritik setelah pernyataan mencolok tentang perwasitan dalam laga FC Porto kontra Benfica

Francesco Farioli menang 3-1 atas Benfica pada Minggu dan menjaga rekor sempurna FC Porto tetap bertahan. Namun, ia tetap mendapat kritik. Pelatih Benfica Marco Silva tidak senang dengan perilaku juru taktik asal Italia itu.

Mantan pelatih Ajax itu sebelumnya melontarkan komentar soal perwasitan di Portugal dan hal itu tidak diterima dengan baik oleh Silva. Farioli menyatakan bahwa dalam hal perwasitan, ada 'hal-hal aneh' yang terjadi dalam pertandingan antara Porto dan Benfica.

Bek Benfica Clément Lenglet menerima kartu kuning keduanya pada babak pertama dan harus meninggalkan lapangan lebih awal. "Soal kartu merah itu, saya tidak akan memberi komentar. Jika klub ingin mengatakan sesuatu tentang pertandingan ini, saya rasa mereka yang harus melakukannya," kata mantan manajer Fulham dan Everton itu.

Meski begitu, ia tetap menaruh perhatian pada pernyataan koleganya di FC Porto tersebut. Menurut pelatih asal Portugal itu, Farioli membuat pernyataan tersebut untuk memengaruhi wasit.

"Saya tidak tahu apakah saya bisa terus menahan ini sampai akhir musim. Saya berasal dari budaya yang berbeda, tetapi di sini sayangnya memungkinkan untuk memengaruhi wasit sebelum pertandingan, setelah pertandingan, sepanjang pekan, dengan segala cara yang bisa dibayangkan, dan kadang itu juga berhasil. Di Premier League hal seperti itu tidak terjadi," ujar pria Portugal berusia 49 tahun tersebut.

Silva tidak ingin membuang lebih banyak kata untuk membahasnya. "Saya rasa Farioli akan datang setelah ini, jadi saya akan bilang: gunakan kesempatan kalian dan ajukan pertanyaan itu kepadanya. Kemarin dia bicara, pekan lalu dia juga hanya bicara soal 'hal-hal aneh', jadi kalian bisa ikut dalam percakapan ini, karena tentu saja kalian menyukainya," ucapnya dengan kesal.

Setelah itu, Farioli memang ditanya apakah situasi di Portugal berbeda dengan di Inggris. "Saya tidak tahu soal itu, karena saya tidak pernah bekerja di Premier League," jawab pria Italia itu. "Saya pikir apa yang saya katakan pekan lalu didasarkan pada perasaan saya. Dan seperti yang sudah saya katakan: saya pikir malam ini tidak terjadi hal aneh, semuanya berjalan dengan baik."