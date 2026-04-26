Francesco Farioli dan FC Porto meraih kemenangan yang sulit atas tim papan bawah dan semakin mendekati gelar juara liga ke-31

FC Porto kembali selangkah lebih dekat ke gelar juara. Tim asuhan Francesco Farioli berhasil mengalahkan Estrela da Amadora (1-2) pada Minggu malam. Gelar juara liga ke-31 tampaknya sudah di depan mata.

Pemuncak klasemen memulai pertandingan dengan keunggulan empat poin atas pengejar terdekatnya, Benfica (75). Dengan kemenangan ini, tim asuhan mantan pelatih Ajax tersebut mengambil langkah besar menuju gelar juara liga. Sporting CP saat ini berada di posisi ketiga (71), namun masih memiliki dua pertandingan tersisa.

Setelah 14 menit pertandingan, Oskar Pietuszewski berhasil melewati dua bek Estrela, hingga pemain asal Polandia itu dijatuhkan oleh Kevin Hoog Jansson. Deniz Gül memanfaatkan peluang emas tersebut dengan sempurna dan mencetak gol tanpa cela: 0-1.

Pada menit ke-37, Porto seolah sudah memastikan kemenangan. Alberto Costa mengirim umpan silang dan Gül menyundul bola dengan keras dari jarak dekat: 0-2. Pemain asal Turki ini saat ini menjadi penyerang utama tak terbantahkan akibat cedera yang dialami penyerang Luuk de Jong dan top skor klub Samu Aghehowa.

Di babak pertama, tim tuan rumah sebenarnya tidak berbahaya dan justru Porto yang dengan permainan menyerang menciptakan peluang-peluang. Estrela da Amadora kesulitan menghadapi pemimpin klasemen Portugal itu dan tidak mampu menunjukkan ancaman di lini depan.

Namun, Porto lolos dari ancaman pada menit ke-60. Rodrigo Pinho berhasil menerobos di belakang barisan pertahanan tim tamu dan melaju ke gawang Porto, namun tendangannya membentur tiang. Bola pantul yang seharusnya mudah itu justru gagal dimanfaatkan oleh Abraham Marcus. Pemain sayap tersebut gagal memasukkan bola ke gawang yang kosong dan tendangannya juga membentur tiang.

Tim asuhan Farioli mengalami kesulitan besar menghadapi Estrela di menit-menit akhir. Sekitar 15 menit sebelum pertandingan usai, Sydney van Hooijdonk yang baru masuk sebagai pemain pengganti mengambil tendangan bebas, yang kemudian disundul masuk oleh Jovane Cabral: 1-2. Skor ini pun menjadi skor akhir. Jika Sporting CP kehilangan poin melawan AVS Futebol SAD, maka FC Porto akan bertanding melawan FC Alverca pada Sabtu dalam laga penentuan gelar juara.