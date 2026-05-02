Francesco Farioli berhasil mengatasi trauma masa lalunya bersama Ajax dan meraih gelar juara bersama FC Porto pada musim pertamanya

Francesco Farioli langsung berhasil merebut gelar juara liga Portugal pada tahun pertamanya sebagai pelatih FC Porto. O Dragãos mengalahkan tim papan tengah Alverca dengan skor 1-0 di kandang sendiri pada Sabtu malam dan, dengan dua pertandingan tersisa, tidak lagi bisa disalip oleh baik Benfica maupun Sporting Portugal.

Sekitar setahun setelah Farioli kehilangan gelar bersama Ajax, pelatih asal Italia itu sudah tahu sebelumnya bahwa satu poin saja sudah cukup untuk mengamankan gelar. Hal itu terkait dengan hasil imbang mengejutkan Benfica pada hari yang sama saat bertandang ke markas FC Famalicão (2-2).

Meskipun berada dalam posisi yang sangat menguntungkan, rasa gugup para juara terlihat jelas pada para pemain Porto, yang hanya mampu menciptakan sedikit peluang dan bahkan beberapa kali lolos dari bahaya saat Alverca melakukan serangan yang mengancam.

Lima menit sebelum babak pertama berakhir, gol pembuka akhirnya tercipta. Gabri Veiga mengeksekusi tendangan sudut ke depan gawang, di mana Jan Bednarek memenangkan duel dengan lawan langsungnya dan mencetak gol 1-0 melalui sundulan terukur ke sudut jauh.

Di babak kedua, tidak banyak perubahan dalam jalannya pertandingan. Porto sama sekali tidak mengambil risiko yang tidak perlu, namun berhasil menahan serangan balik Alverca dengan lebih baik. Porto sendiri gagal menambah keunggulan setelah skor 2-0, namun hal itu tidak menjadi masalah bagi klub.

Porto mempertahankan keunggulan hingga akhir dan berhak menyandang gelar juara Portugal untuk ke-31 kalinya. Dengan gelar juara liga di tangan, Porto juga telah memastikan tempat di fase grup Liga Champions musim depan.

Persaingan untuk posisi kedua - yang berhak atas babak kualifikasi Liga Champions - masih terbuka lebar. Jika Sporting mengalahkan Vitória SC pada hari Senin, mereka akan menyamai poin Benfica yang saat ini berada di posisi kedua. Benfica memiliki hasil head-to-head yang lebih baik dibandingkan Sporting.