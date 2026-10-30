Majalah Prancis "France Football" mengungkap, pada Jumat malam ini, perolehan poin para kandidat penghargaan Ballon d'Or, yang dimenangi bintang Bayern Munich, Harry Kane, pada Senin lalu di ibu kota Inggris, London.

Penyerang asal Inggris itu meraih 1.055 poin, unggul hanya 28 poin atas pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, yang menempati posisi kedua dengan 1.027 poin, menurut hasil akhir pemungutan suara.

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Pemain Spanyol Lamine Yamal, bintang Barcelona, berada di posisi ketiga dengan 881 poin, disusul rekan senegaranya Rodri dengan 726 poin, lalu pemain Argentina Lionel Messi, kapten Inter Miami, dengan 612 poin.

Pemain Georgia Khvicha Kvaratskhelia, bintang Paris Saint-Germain, menempati posisi keenam dengan 541 poin, disusul rekan setimnya asal Prancis Ousmane Dembele dengan 418 poin, lalu pemain Norwegia Erling Haaland, penyerang Manchester City, dengan 378 poin.

Pemain Prancis Michael Olise, pemain Bayern Munich, berada di posisi kesembilan dengan 296 poin, sementara pemain Spanyol Fabian Ruiz, pemain Paris Saint-Germain, berada di posisi kesepuluh dengan 201 poin.

Kane memuncaki klasemen setelah musim luar biasa, yang selama musim itu ia mencetak 73 gol bersama klub dan timnas, sementara Mbappe bersinar bersama Real Madrid, dan Yamal terus menegaskan posisinya di antara talenta-talenta terdepan dalam sepak bola dunia.

Kvaratskhelia juga memainkan peran menonjol dalam keberhasilan Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions Eropa, sementara Haaland terus berkilau bersama Manchester City, dan Olise menampilkan musim yang istimewa bersama Bayern Munich.

Pemungutan suara Ballon d'Or diikuti oleh 100 jurnalis spesialis, yang masing-masing memilih 10 pemain terbaik, sesuai sistem yang memberikan 15 poin kepada peraih posisi pertama, lalu 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, dan satu poin.