Josimar Diaz, yang dikenal dengan julukan "Fozinha", kiper tim nasional Cape Verde, mengungkap sebuah ironi sejarah terkait namanya, bertepatan dengan persiapan negaranya untuk menghadapi tim nasional Argentina di babak 32 besar Piala Dunia.

Kiper berpengalaman tersebut menjelaskan, dalam wawancara dengan ESPN, bahwa ayahnya semula bermaksud menamainya Jorge Valdano, sebagai penghormatan kepada penyerang Argentina yang menjuarai Piala Dunia 1986. Namun, karena kendala administratif, namanya akhirnya diubah menjadi "Josimar" sebagai penghormatan kepada mantan bintang sepak bola Brasil.

Fozinha menceritakan kisah di baliknya: “Saya lahir pada tahun 1986 saat Piala Dunia berlangsung, dan ayah saya ingin mendaftarkan saya dengan nama Valdano, yang saat itu sedang bersinar bersama Real Madrid dan tim nasional Argentina.”

Ia menambahkan: “Karena ayah saya sedang menjalani wajib militer saat itu, pihak berwenang menolak nama tersebut, sehingga ayah saya memilih nama Josimar; mengingat kekaguman yang sangat besar dan populer di keluarga kami terhadap sepak bola Brasil serta para pemainnya pada masa itu.”

Sehubungan dengan pertandingan yang akan datang melawan Argentina, Fozinha berbicara tentang bintang Lionel Messi yang akan menjadi lawannya langsung di lapangan, dan menggambarkannya sebagai pemain yang tak tertandingi.

Kiper tersebut berkata: “Jika saya harus memilih panutan dari para pemain lapangan, maka tanpa ragu itu adalah Messi; dia adalah pemain dari dunia lain dan sosok yang unik dalam sejarah sepak bola.”

Ketika ditanya mengenai perbandingan yang terus-menerus antara Messi dan pemain Portugal Cristiano Ronaldo, terutama mengingat ikatan budaya yang menghubungkan Cape Verde dengan Portugal, ia berkomentar sambil bercanda: “Saya tahu orang-orang Portugal mungkin akan marah mendengar pendapat saya, tetapi meskipun Ronaldo adalah mesin sepak bola dan teladan tertinggi dalam hal disiplin, kerja keras, dan pengorbanan, Messi tetaplah unik dan tak ada duanya.”

Fozinha mengakhiri pernyataannya dengan menyebutkan nama-nama terkemuka yang menginspirasinya dalam karier olahraganya, menegaskan bahwa ia terpengaruh oleh pemain asal Paraguay José Luis Chilavert dan pemain asal Brasil Rogério Ceni dalam hal tendangan bebas, serta kekagumannya terhadap pemain asal Belgia Michel Broodhuim, serta pemain Italia Gianluigi Buffon dalam hal penempatan diri, dan pemain Belanda Edwin van der Sar dalam hal kualitas permainan dengan kedua kakinya.